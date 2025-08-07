Síndria o meló? Les dos fruites hidraten i aporten poques calories, però una d’elles ajuda a dormir millor
Les dos fruites són aliades refrescants a l’estiu però amb beneficis diferents per a la teua salut
La síndria i el meló són dos de les opcions preferides per combatre les altes temperatures i disfrutar després dels àpats. Encara que a simple vista puguin semblar similars, aquestes fruites tenen característiques nutricionals diferents que les fan especialment beneficioses segons les nostres necessitats específiques.
Els experts en nutrició assenyalen que tant la síndria com el meló són excel·lents opcions per mantenir-nos hidratats durant els mesos més calorosos. El seu alt contingut en aigua, que assoleix el 90% en el meló i el 92% a la síndria, les converteix en aliades perfectes per reposar líquids. A més, ambdues destaquen per la seua baixa aportació calòrica, sent la síndria lleugerament inferior amb 30 calories per cada 100 grams davant les 34 calories del meló per la mateixa quantitat.
Malgrat aquestes similituds, cada una té els seus propis avantatges. El meló, per exemple, aporta més fibra i proteïna que la seua competidora estival, amb 0,9 grams de fibra per cada 100 grams davant els 0,4 grams que ofereix la síndria. Aquesta diferència pot ser significativa per als qui busquen millorar la seua digestió o augmentar lleugerament la seua ingesta de proteïnes sense sumar moltes calories a la seua dieta.
Perfil nutricional i beneficis per a la salut
Quan parlem de vitamines, cada fruita té les seues fortaleses. El meló destaca especialment pel seu contingut en vitamina B6, fins el punt que una porció generosa pot cobrir les necessitats diàries d’aquesta vitamina essencial per al metabolisme de les proteïnes i la funció cerebral. Per la seua part, la síndria és una font excel·lent de vitamina A, fonamental per a la visió, el sistema immunològic i la salut de la pell.
A més d’aquestes diferències, ambdues fruites comparteixen la seua riquesa en vitamina C, un potent antioxidant que ajuda a enfortir les defenses i contribueix a la formació de col·lagen. Aquesta vitamina també millora l’absorció del ferro d’origen vegetal, la qual cosa fa que tant el meló com la síndria siguin complements ideals per a amanides riques en espinacs o altres verdures de fulla verda.
Quin elegir-ne segons les teues necessitats específiques?
Si pateixes d’insomni o tens dificultats per agafar el son durant les nits caloroses d’estiu, la síndria podria ser la teua millor opció. Aquesta fruita conté triptòfan, un aminoàcid precursor de la serotonina i la melatonina, substàncies que regulen el cicle del son. Consumir síndria a la tarda o com a postres després del sopar podria ajudar-te a descansar millor.
D’altra banda, si et preocupa la salut cardiovascular, el meló pot ser més beneficiós. El seu elevat contingut en potassi contribueix a regular la pressió arterial i afavoreix el bon funcionament del cor. A més, la seua aportació de fibra més gran ajuda a controlar els nivells de colesterol en sang, un altre factor clau en la prevenció de malalties cardiovasculars.
Els especialistes en nutrició recomanen alternar el consum d’ambdues fruites per aprofitar els seus diferents beneficis. "No es tracta d’elegir una o una altra, sinó d’incorporar ambdues a la nostra alimentació segons les nostres necessitats concretes de cada moment", expliquen els nutricionistes consultats.
Com triar la millor peça al supermercat
Per a disfrutar al màxim d’aquestes fruites, és fonamental saber seleccionar-les adequadament. En el cas del meló, busca peces que resultin pesades per a la seua mida i que emetin un so buit en colpejar-les suaument. L’extrem oposat a la tija ha de cedir lleugerament a la pressió, senyal que està en el seu punt òptim de maduració.
Quant a la síndria, una bona peça ha de tenir una taca groguenca en un dels seus costats, que indica que ha madurat a terra. El so en colpejar-la ha de ser profund, no agut, i la pell ha de ser mat en lloc de brillant. Aquests indicadors ens asseguren que la fruita serà dolça i sucosa, característiques que busquem a l’estiu de 2025.
Formes creatives de consum més enllà de les postres tradicionals
Encara que la manera més habitual de consumir aquestes fruites és com a postres o mossada, existeixen nombroses alternatives que poden enriquir la nostra experiència gastronòmica. El gaspatxo de síndria, per exemple, s’ha convertit en una opció refrescant que combina el millor d’aquesta fruita amb el tradicional plat espanyol. N’hi ha prou amb substituir part de la tomata per síndria per obtenir una versió més dolça i refrescant.
El meló, per la seua part, és un excel·lent company per al pernil serrà en el clàssic entrant espanyol, però també pot incorporar-se a amanides salades amb formatge fresc i herbes aromàtiques. Les amanides que combinen meló, cogombre, formatge feta i menta són especialment populars durant els mesos de calor per la seua frescor i equilibri de sabors.
Una altra tendència que guanya adeptes aquest estiu el 2025 és la preparació de gelats casolans i sorbets a base d’aquestes fruites. Sense necessitat d’afegir sucres, tant el meló com la síndria proporcionen una base perfecta per a postres gelades naturals i saludables. Simplement cal congelar la fruita en trossos i processar-la després per obtenir unes postres refrescants amb totes les seues propietats nutricionals.
Quins beneficis tenen les llavors de síndria i meló?
Un aspecte poc conegut d’aquestes fruites és el valor nutricional de les seues llavors. Les de síndria, que molts descarten automàticament, són riques en proteïnes, magnesi, zinc i àcids grassos saludables. Poden torrar-se lleugerament i consumir-se com un snack nutritiu o afegir-se a amanides per aportar textura i nutrients.
Les llavors de meló també són comestibles i contenen fibra i proteïnes, encara que solen retirar-se per la seua textura. En alguns països, aquestes llavors s’assequen i torren per consumir-se com a aperitiu, seguint tradicions culinàries ancestrals que aprofiten al màxim tots els recursos alimentaris disponibles.
Amb l’arribada de l’estiu 2025, els experts en nutrició recorden la importància d’augmentar el consum de fruites de temporada com la síndria i el meló, no només pels seus beneficis nutricionals sinó també pel seu menor impacte ambiental i millor relació qualitat-preu. Consumir productes de temporada suposa donar suport a l’agricultura local i reduir l’empremta de carboni associada al transport d’aliments de llarga distància.