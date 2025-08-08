METEOROLOGIA
Aemet allarga l’onada de calor fins al 13 d’agost amb màximes extremes a Lleida
L’alerta taronja es manté a Lleida, on es podrien superar els 39 ºC en els pròxims dies
L’onada de calor que va començar a principis de setmana es prolongarà fins al dimecres 13 d’agost, segons va anunciar ahir l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Les comarques lleidatanes romanen avui sota alerta taronja per altes temperatures, que superaran les d’ahir i podran arribar als 39 ºC. Pel que fa a les màximes de l’última jornada, punts com Tremp o Lleida van registrar 37,7 ºC, la marca més alta a Catalunya. El ministeri de Sanitat va apressar a extremar les precaucions i seguir les recomanacions per protegir-se de la calor, especialment en zones com Aragó i Navarra, que es troben en alerta màxima. Paral·lelament, l’últim mes de juliol va ser el tercer més càlid des que hi ha registres, al darrere dels mesos de juliol dels dos anys anteriors, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus del programa espacial europeu.