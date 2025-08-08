Neveres portàtils a l’estiu: els errors que poden provocar intoxicacions alimentàries
Experts expliquen com mantenir els aliments segurs a la platja, el camp o la piscina i quins productes evitar
Amb l’arribada de l’estiu, les neveres portàtils es converteixen en aliades imprescindibles per als nostres dies de platja, pícnics i barbacoes a l’aire lliure. Les clàssiques neveres blanques i blaves són habituals per conservar aliments i begudes com truites de patata, amanida russa, entrepans, fruites, cerveses i refrescos. Tanmateix, una manipulació incorrecta d’aquests dispositius pot convertir-los en focus d’intoxicacions i malalties alimentàries.
Segons explica Empara Gamero, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), és fonamental que les neveres portàtils mantinguin els aliments a una temperatura igual o inferior a 4°C. Un informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) revela que anualment una de cada deu persones al món emmalalteix per intoxicacions alimentàries causades per bacteris, gèrmens i paràsits, sent aquestes més freqüents durant els mesos d’altes temperatures.
"L’ideal és portar els aliments o begudes prèviament congelats, com les botelles d’aigua. Això ajuda a mantenir una temperatura baixa durant més temps, ja que la descongelació progressiva actua com a refrigerant natural," explica Gamero sobre les bones pràctiques per conservar els aliments. La nevera ha de mantenir-los per sota dels 4°C esmentats a tota hora i, si la temperatura ambient supera els 30°C, aquests no han de passar més d’una hora lluny del fred. A més, és recomanable utilitzar acumuladors de gel i mantenir la nevera tancada i a l’ombra.
Factors que afavoreixen la proliferació de gèrmens a l’estiu
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix que la proliferació de gèrmens es produeix per la combinació de tres factors: les temperatures elevades, la humitat i el temps. La majoria de bacteris es reprodueixen de manera òptima a 37°C. Per dificultar aquesta proliferació, a més de mantenir els aliments per sota de la barrera dels 4°C, si estan cuinats, han d’haver assolit els 65°C durant almenys dos minuts.
Diversos informes científics assenyalen que la proliferació d’agents tòxics es produeix entre els 4°C i els 60°C. La humitat facilita la reproducció dels gèrmens en les restes orgàniques, i alguns bacteris poden dividir-se molt ràpidament, assolint en poc temps prou xifres com per provocar danys en el consumidor.
Com mantenir la temperatura adequada a les neveres portàtils
Per mantenir la temperatura idònia durant més temps, és important col·locar la nevera sota el para-sol, en zones d’ombra, o submergit en la vora del mar o del riu. "D’aquesta manera, es minimitza l’exposició al sol i es redueix l’augment de temperatura interna", recomana l’experta en tecnologia dels aliments de la UOC. "Sempre estarà exposada al sol, però amb aquestes mesures es minimitza al màxim l’exposició perquè la temperatura no pugi tan ràpid", afegeix.
És fonamental evitar deixar els aliments a la nevera més temps del necessari, especialment si són peribles, ja que el risc de proliferació de bacteris augmenta amb la durada de l’exposició a la calor. Quant als tipus de neveres, les que disposen de motor són les més eficients i sofisticades per mantenir les temperatures baixes, encara que el seu pes i mida poden dificultar el transport. Les neveres tradicionals amb blocs de gel o glaçons resulten més econòmiques i pràctiques, si bé requereixen reposar el gel per garantir una refrigeració contínua.
Aliments recomanats i desaconsellats per portar en neveres portàtils
La professora Gamero aconsella prioritzar els aliments no peribles, com la fruita seca, les enllatades, així com els bullits, com les truites (ben quallades) i els llegums, ja que tenen menys càrrega microbiana que els crus. Al contrari, s’han d’evitar els aliments crus, com la carn o el peix, pel seu alt risc de contaminació, així com productes lactis o salses, sensibles als canvis de temperatura.
Segons l’OCU, no és recomanable portar a les neveres portàtils de platja: maionesa casolana o salses amb ou cru, truites poc quallades, amanida russa, mariscos i peixos crus o bullits, postres amb crema o nata (com crema o pastissos), arròs, pasta o patates cuites que s’han mantingut tíbies, o formatges frescos i lactis no pasteuritzats.
Per la seua part, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) recomana una llista d’aliments que sí que poden portar-se amb relativa seguretat a les neveres, entre aquests: fruita sencera sense tallar (pomes, plàtans, raïm), fruita seca i pa, embotits curats (pernil serrà, llonganissa, xoriço), formatges curats, conserves (tonyina, sardines, musclos en escabetx), amanides amb oli i vinagre (sense ou ni salses), aigua i begudes tancades i refrigerades prèviament.
Riscos d’una mala conservació dels aliments
Si no se segueixen aquests consells, o si es manté el menjar a la nevera massa temps mentre puja la temperatura, augmenten els riscos d’intoxicació alimentària, perquè s’afavoreix la proliferació de microorganismes i fins i tot de toxines i gèrmens als productes, explica Gamero.
L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) adverteix que els aliments que no s’han d’emportar a les neveres poden desenvolupar amb altes temperatures: Salmonella, Vibrió, Listeria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens i Listeria monocytogenes.
Neteja adequada de les neveres portàtils
Un aspecte crucial és el manteniment de la neteja de les neveres per evitar la contaminació dels aliments. A la platja o a la muntanya, aquests dispositius solen embrutar-se amb sorra i terra, pel que és necessària una "neteja exhaustiva i adequada, així com la desinfecció amb productes específics a fi de tenir-la llista per al pròxim ús", recomana la professora Gamero.
L’OCU aconsella extremar la neteja dels contenidors portàtils durant l’estiu amb productes naturals i ecològics, com el bicarbonat sòdic, el vinagre blanc de neteja o el rentaplats líquid ecològic. Aquesta higiene resulta fonamental per prevenir la contaminació creuada entre diferents usos.
Què fer en cas de sospita d’intoxicació alimentària?
Si després de consumir aliments transportats en una nevera portàtil s’experimenten símptomes com vòmits, diarrea, febre o dolor abdominal, és important acudir a un centre mèdic com més aviat millor. Les intoxicacions alimentàries poden variar en gravetat, des de molèsties lleus fins complicacions que requereixen hospitalització, especialment en grups vulnerables com nens petits, dones embarassades, ancians o persones amb sistemes immunològics compromesos.
Els experts sanitaris recomanen mantenir una hidratació adequada mentre es busca atenció mèdica, ja que la deshidratació és una de les principals complicacions de les gastroenteritis causades per intoxicacions alimentàries. A més, és fonamental identificar l’aliment que va poder causar la intoxicació per evitar que altres persones el consumeixin.
Neveres portàtils: tipologia i característiques principals
Al mercat actual hi ha diversos tipus de neveres portàtils, cada una amb característiques específiques que poden adaptar-se a diferents necessitats. Les neveres tèrmiques tradicionals, que funcionen amb acumuladors de fred o gel, són les més econòmiques i lleugeres, ideals per a desplaçaments curts d’unes quantes hores. Les neveres termoelèctriques, que es connecten a l’encenedor del cotxe o a la xarxa elèctrica, ofereixen una refrigeració constant sense necessitat de gel, encara que la seua autonomia depèn de la font d’alimentació.
Per a excursions més llargues o campaments, existeixen neveres de compressor, similars a un frigorífic convencional però portàtils, que proporcionen un refredament potent i constant fins i tot en condicions de calor extrema. El seu inconvenient principal és que són més pesades i costoses. En triar una nevera portàtil, els experts recomanen considerar factors com la capacitat, el pes, l’autonomia i el tipus d’aïllament, sempre en funció de l’ús que se li vagi a donar.