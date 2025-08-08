DEMOGRAFIA
Rècord de població a Lleida: la província ja suma un total de 459.723 habitants gràcies als nascuts a l’estranger
La demarcació guanya més de 99.000 habitants en vint anys, segons l’INE
Les comarques lleidatanes han registrat un nou rècord de població i a 1 de juliol del 2025 ja sumaven un total de 459.723 habitants. Així consta en l’última Enquesta Contínua de Població, publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això indica que Lleida ha guanyat un total de 99.254 habitants en les últimes dos dècades, la qual cosa representa un augment del 27,5%.
L’increment de població a Ponent es deu a les persones nascudes a l’estranger, que ja representen el 25% del total de residents. En aquest cas, l’augment ha estat del 7,57% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que, en el cas dels habitants autòctons, la xifra cau un 0,38% en un any. Respecte a l’edat, l’estadística continua reflectint l’envelliment de la població i el 19,6% dels residents a les comarques lleidatanes tenen més de 65 anys, amb un total de 90.291 persones.
En el cas dels menors d’edat, en un any s’ha registrat un descens del 0,5%. Concretament, la xifra de nens i nenes de 0 a 10 anys s’ha reduït un 1,8%. Segons l’última enquesta de l’INE, a 1 de juliol hi havia un total de 275 lleidatans centenaris, 35 més que fa un any. Per la seua banda, Catalunya arriba als 8,16 milions d’habitants, i en tot l’Estat, als 49.315.949 residents, la xifra màxima de la sèrie històrica. L’augment poblacional està vinculat principalment a l’arribada de població immigrant a causa que el nombre de naixements continua a la baixa.