Els joves de Sant Llorenç de Montgai obren la festa major

Les nenes i nens i adolescents de Sant Llorenç de Montgai van preparar un ball per a la inauguració de la festa major. - VIU SANT LLORENÇ DE MONTGAI

REDACCIÓ

Nens i adolescents de Sant Llorenç de Montgai van ser els encarregats de donar inici a la festa major amb el pregó i amb un ball preparat per a l’ocasió. La divertida actuació que va reunir els veïns, va donar pas a un sopar popular i va seguir després amb cine a la fresca. Així mateix, avui tenen programades diferents activitats com un taller d’arqueologia per a tots els públics a les 18.00 i la festa holi i de l’escuma a les 19.30. Els actes seguiran a partir de les 00.30 a La Pista amb concert d’El Baile de Fin de Curso i DJ.

