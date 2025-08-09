Els joves de Sant Llorenç de Montgai obren la festa major
Nens i adolescents de Sant Llorenç de Montgai van ser els encarregats de donar inici a la festa major amb el pregó i amb un ball preparat per a l’ocasió. La divertida actuació que va reunir els veïns, va donar pas a un sopar popular i va seguir després amb cine a la fresca. Així mateix, avui tenen programades diferents activitats com un taller d’arqueologia per a tots els públics a les 18.00 i la festa holi i de l’escuma a les 19.30. Els actes seguiran a partir de les 00.30 a La Pista amb concert d’El Baile de Fin de Curso i DJ.