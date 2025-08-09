La planta l’olor de la qual ajuda a dormir
La ciència confirma que algunes aromes actuen sobre el cervell, afavorint un descans profund i més concentració.
Les aromes tenen un poder molt més significatiu del que habitualment es reconeix, especialment quan parlem de qualitat del son. L’aromateràpia, una disciplina amb milers d’anys d’antiguitat, ha passat de ser considerada una pràctica alternativa a convertir-se en objecte d’estudi científic, demostrant beneficis tangibles per als qui pateixen problemes de son. Els extractes d’olis essencials, particularment el de lavanda, estan guanyant reconeixement en la comunitat mèdica per les seues propietats sedants naturals.
Investigacions científiques recents han confirmat el que cultures tradicionals porten segles aplicant: determinades aromes actuen directament sobre regions cerebrals relacionades amb el descans. Un estudi publicat el 2013 titulat "Lavender and the nervous system" va evidenciar que quan inhalem molècules de lavanda, aquestes són captades pels receptors nasals que envien senyals directes al bulb olfactori. Aquesta estructura cerebral manté connexions privilegiades amb el sistema límbic, responsable de regular les nostres emocions i estats d’ànim, la qual cosa explica per quines certes olors desencadenen respostes emocionals intenses o evoquen records vívids.
Col·locar flors de lavanda a prop del llit pot reduir significativament l’activació del sistema nerviós simpàtic, el mateix que controla la nostra resposta de "lluita o fugida" davant de situacions estressants. En disminuir aquesta activació, es facilita la transició cap a un estat de relaxació propici per a un son més profund i reparador. A més de millorar la qualitat del descans, l’aromateràpia ha mostrat efectes positius en la capacitat de concentració i atenció, amb estudis que assenyalen com l’encens modula les ones alfa cerebrals (fonamentals durant la meditació), mentre que la menta potencia la memòria i l’atenció segons investigacions publicades entre 2008 i 2013.
Com funciona l’aromateràpia al nostre cervell
Les respostes fisiològiques que experimentem davant de determinades aromes no són casuals ni merament subjectives. Els científics han documentat que aquests efectes es deuen a la modulació de l’eix hipotalamicohipofisiarioadrenal, un complex sistema neuroendocrí que regula nombroses funcions corporals, incloses les relacionades amb l’estrès i el descans. Mitjançant ressonàncies magnètiques funcionals, els investigadors han observat canvis mesurables en l’activitat cerebral quan els subjectes són exposats a certes aromes terapèutiques.
Contràriament a la creença popular que suggereix que els humans tenim un sentit de l’olfacte poc desenvolupat, estudis recents indiquen que la nostra capacitat olfactiva és molt més sofisticada del que es pensava. Podem detectar i diferenciar milers d’olors diferents, i el nostre cervell processa aquesta informació de formes complexes que afecten directament el nostre estat físic i mental. El 2020, investigadors de la Universitat de Califòrnia van publicar un treball que demostra com l’olfacte humà pot discriminar entre més d’un bilió d’estímuls olfactius diferents, una capacitat molt superior a la que tradicionalment se li atribuïa.
La popularitat de l’aromateràpia ha experimentat un auge considerable en els últims anys, amb un increment del 27% en les recerques relacionades amb olis essencials per al son des de 2023 fins aquest 2025. El mercat espanyol de productes d’aromateràpia ha crescut a un ritme anual del 15%, assolint els 120 milions d’euros en vendes durant 2024, segons dades de l’Associació Espanyola de Fitoteràpia i Aromateràpia.
Beneficis comprovats de l’aromateràpia per al descans
Els especialistes en medicina del son estan incorporant cada vegada més recomanacions sobre aromateràpia en els seus protocols per a pacients amb insomni lleu o moderat.
Una metaanàlisi publicada a la revista "Sleep Medicine Reviews" el 2024 va avaluar 27 estudis clínics sobre aromateràpia i qualitat del son, concloent que existeix evidència moderada a favor de la seua eficàcia, especialment amb olis de lavanda, camamilla i bergamota. Els participants que van utilitzar aquests olis essencials van reportar una reducció mitjana del 37% en el temps necessari per agafar el son i un augment del 22% en la sensació de descans en despertar.
Entre els mètodes més efectius per aprofitar aquests beneficis es troben els difusors ultrasònics, que dispersen micropartícules d’oli en l’ambient sense escalfament, preservant totes les seues propietats. També són populars els coixins o saquets aromàtics farcits de flors seques de lavanda, així com els olis essencials aplicats en punts específics del cos com els canells o les temples.
Què diu la ciència sobre l’aromateràpia?
La neurociència moderna està proporcionant explicacions cada vegada més precises sobre els mecanismes que fan efectiva l’aromateràpia. El Dr. Javier Rodríguez, investigador del Centre Nacional d’Investigacions Neurològiques (CENT), assenyala que "els compostos volàtils de certs olis essencials interactuen amb neurotransmissors específics, com el GABA, que regula l’excitabilitat neuronal." Aquesta interacció explicaria per quines aromes com el de la lavanda produeixen efectes calmants similars als d’alguns medicaments ansiolítics.
Un estudi publicat a la revista "Nature Neuroscience" el 2022 va utilitzar tècniques avançades de neuroimatge per demostrar que l’exposició a l’aroma de lavanda redueix l’activitat a l’amígdala, una estructura cerebral implicada en les respostes d’ansietat i estrès. Aquesta disminució d’activitat es va correlacionar amb millores objectives en l’arquitectura del son, incloent augments en la durada de les fases de son profund, fonamentals per a la recuperació física.
Els investigadors de l’Institut del Son de Barcelona han documentat com l’exposició contínua a aromes específiques durant la nit pot estabilitzar els cicles de son en persones amb patrons irregulars. Les seues troballes, presentades en el Congrés Europeu de Trastorns del Son celebrat el març de 2025, suggereixen que la integració de protocols d’aromateràpia en tractaments convencionals podria reduir la necessitat de medicació en aproximadament un terç dels pacients amb insomni crònic.
Qui pot beneficiar-se de l’aromateràpia per al son?
Encara que qualsevol persona pot experimentar millores en el seu descans mitjançant l’aromateràpia, existeixen grups que podrien obtenir beneficis especialment notables. Entre ells es troben les persones amb estrès crònic o ansietat lleu, el sistema nerviós hiperactiu de la qual dificulta la transició natural cap al son. També els qui pateixen insomni relacionat amb l’edat, especialment adults majors de 50 anys, solen respondre positivament a aquestes teràpies olfactives.
Els professionals que treballen en torns rotatius o nocturns, que freqüentment desenvolupen alteracions del ritme circadiari, han reportat millores significatives en incorporar rutines d’aromateràpia abans de ficar-se al llit, segons un estudi realitzat per la Universidad Complutense de Madrid el 2024 amb personal sanitari. L’establiment d’un ritual olfactiu consistent ajuda el cervell a reconèixer els senyals de preparació per al descans, fins i tot quan els horaris són irregulars.
És important destacar que l’aromateràpia no substitueix el tractament mèdic en casos de trastorns greus del son com l’apnea o l’insomni sever, però pot funcionar com un complement valuós dins d’un enfocament integral per millorar la qualitat del descans nocturn. En un món on més del 35% de la població adulta espanyola reporta problemes de son, segons dades del Ministeri de Sanitat publicades el febrer de 2025, alternatives naturals com l’aromateràpia representen opcions cada vegada més recolzades per l’evidència científica.