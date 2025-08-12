D'un petit poble de Lleida a conquerir el món: l'oli KYLATT, distingit com a 'Ultra Premium' al concurs internacional de Dubai
El verge extra del Molí d'Alcanó prepara la transició cap a una producció totalment ecològica per a la campanya 2025-2026
L'oli d'oliva verge extra KYLATT ha assolit un nou reconeixement internacional al prestigiós Dubai Olive Oil Competition, on ha estat guardonat amb la Medalla d'Or i la catalogació especial 'Ultra Premium', una distinció reservada només als olis de màxima qualitat del certamen.
El jurat del concurs, format per experts del sector i xefs de restaurants de primer nivell dels Emirats Àrabs Units, ha valorat especialment la frescor de les olives primerenques utilitzades en l'elaboració d'aquest producte. Els avaluadors han destacat també el perfecte equilibri entre picant i amarg, així com les notes aromàtiques a herba tallada, ametlló i tomàquet de penjar, característiques dels paisatges de les Garrigues.
Aquest guardó reforça el prestigi internacional de KYLATT i representa una important plataforma de visibilitat als mercats dels Emirats Àrabs, on creix l'interès pels productes gourmet d'alta qualitat. El reconeixement s'afegeix a la dotzena de premis que l'oli ja acumula, entre els quals destaca la Medalla de Plata als Japan Olive Oil 2025.
Cap a una producció 100% ecològica
La propera campanya 2025-2026 marcarà un punt d'inflexió per a KYLATT, que completarà la seva transició cap a un oli d'oliva verge extra totalment ecològic. El producte s'elaborarà amb olives ecològiques certificades provinents de les comarques del Segrià i les Garrigues, processades íntegrament al Molí d'Alcanó (de Fruits de Ponent, cooperativa que ha format Novacoop Mediterranea juntament amb Actel).
Aquest molí, situat en un municipi de 240 habitants, representa un motor econòmic essencial per a la zona, on el conreu de l'olivera és l'activitat principal. L'aposta per la producció ecològica reforça el compromís de la marca amb la sostenibilitat i permet que famílies productores de la regió puguin continuar vivint de la terra, mantenint viu el teixit rural i les tradicions olivareres del territori.