ASTRONOMIA
Lleida es ‘mobilitza’ en la nit de la pluja de Perseids
Activitats al Turó de la Seu Vella i a les Borges Blanques
La pluja de meteors dels Perseids és un dels esdeveniments astronòmics més esperats de l’estiu encara que, a Ponent, la presència de núvols van dificultar les activitats d’ahir a la nit i van impedir disfrutar en la seua totalitat de l’esdeveniment. La Societat Astronòmica de Lleida (SALL) va organitzar ahir al Turó de la Seu Vella La Nit de Lluna i Perseids, que va començar amb una visita al Castell del Rei i que va acabar a la terrassa del palau, on un centenar d’assistents van gaudir del recital Poesia i Estels a càrrec del grup Poèticament. Seguidament, membres de la SALL van fer una explicació de les constel·lacions.
Posteriorment estava previst a les Borges Blanques una sortida nocturna que va planificar l’Espai Jove Lo Racó amb els joves del municipi. Sense descobrir anteriorment l’espai escollit, els tècnics del casal estava previst que portessin els joves a un espai de l’Escola Agrària a sopar a l’aire lliure i poder disfrutar d’una nit tranquil·la en la qual intentar veure alguna estrella fugaç. La pluja de Perseids està activa des del 17 de juliol i continua fins al 23 d’agost. Rep també el nom de Llàgrimes de Sant Llorenç per la proximitat del seu pic amb el 10 d’agost, dia de la festivitat del màrtir del mateix nom. És un esdeveniment molt popular perquè les velocitats dels Perseids poden arribar a superar els 50 quilòmetres per segon i, en condicions òptimes, es poden observar entre 80 i 100 meteors per hora.
D’altra banda, Catalunya es prepara per viure d’aquí a un any, durant la posta de sol del 12 d’agost del 2026, el seu primer eclipsi solar total en més d’un segle. Durant uns instants, el Sol quedarà completament cobert per l’ombra de la Lluna.