FESTES
Visites ‘d’altura’ a l’Espluga Calba
La comparsa de gegants i grallers va actuar ahir davant de les cases de persones grans amb problemes de mobilitat. Perquè disfrutin de les festes, en el marc de la iniciativa ‘I love padrins’
Els gegants i capgrossos de l’Espluga Calba van visitar ahir a casa seua persones grans amb mobilitat reduïda i van ballar per a elles. Ho van fer en el marc dels actes previs a la festa major, per facilitar que aquest col·lectiu disfruti també de la celebració. Es tracta de la iniciativa I love padrins, que ret homenatge a la tercera edat amb una cercavila i balls dedicats a cada persona.
Segons l’organització, set cases es van apuntar per rebre aquestes visites, però alguns avis i àvies també hi van participar sense inscriure’s baixant al carrer a disfrutar de la cercavila. Les famílies inscrites també van baixar els seus familiars al carrer perquè tinguessin un contacte més directe amb la comparsa i “poguessin tocar-los i abraçar-los”, segons responsables de l’organització.
“En edicions passades es treien al balcó de les seues cases perquè molts van en cadira de rodes o tenen poca mobilitat”, van explicar. La cercavila es va iniciar a les 12.00 hores del matí i els veïns van esperar l’arribada dels gegants i capgrossos, als quals van oferir un aperitiu com a agraïment.
Aquesta és la quarta vegada que se celebra la cercavila. “Abans es feia parant a tots els habitatges en què sabíem que hi havia persones grans que no podien disfrutar de les activitats festives. Tanmateix, alguns no estaven bé de salut i més que retre’ls homenatge se’ls molestava, per la qual cosa vam decidir que fossin les famílies les que s’apuntessin per participar”, asseguren responsables de la Colla de Gegants i Grallers de la població, promotora de la iniciativa.
“Durant tot el matí el poble s’ha omplert de música i alegria i veure els avis i àvies disfrutar quan els gegants els dediquen un ball és una passada. Estan agraïts com ningú, per la qual cosa la continuïtat de l’I love padrins està garantida”, va remarcar l’organització.