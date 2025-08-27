SEGRE

COMERÇ

Final de festes amb premi a l’Espluga Calba

Més de 200 persones van assistir dilluns al sopar de germanor que va posar fi a la festa major. - JOSEP LLUIS COTS

Més de 200 persones van assistir dilluns al sopar de germanor que va posar fi a la festa major. - JOSEP LLUIS COTS

Azu Martínez
Publicat per
AZU MARTÍNEZPeriodista
LLEIDA

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’ajuntament de l’Espluga Calba i Queviures Casa Gayà, coneguda al municipi com Cal Prior, van entregar dilluns en el sopar de germanor, de l’últim dia de festa major, el val de 300 euros que agraeix la fidelitat dels veïns a l’única botiga d’alimentació d’aquest municipi a les Garrigues.

“És el segon estiu que organitzem el joc. Durant dos mesos en els tiquets de compra constava una paraula. Els clients havien de reunir dotze paraules diferents i juntes formaven una frase amb què accedien al sorteig final. En el sopar de germanor vam donar el premi”, va explicar Miquel Prior, gerent del comerç.

Segons la seua opinió, aquesta iniciativa “ha animat veïns de totes les edats a col·leccionar tiquets i fins i tot els han intercanviat, com s’intercanvien cromos al pati d’una escola”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking