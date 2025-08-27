COMERÇ
Final de festes amb premi a l’Espluga Calba
L’ajuntament de l’Espluga Calba i Queviures Casa Gayà, coneguda al municipi com Cal Prior, van entregar dilluns en el sopar de germanor, de l’últim dia de festa major, el val de 300 euros que agraeix la fidelitat dels veïns a l’única botiga d’alimentació d’aquest municipi a les Garrigues.
“És el segon estiu que organitzem el joc. Durant dos mesos en els tiquets de compra constava una paraula. Els clients havien de reunir dotze paraules diferents i juntes formaven una frase amb què accedien al sorteig final. En el sopar de germanor vam donar el premi”, va explicar Miquel Prior, gerent del comerç.
Segons la seua opinió, aquesta iniciativa “ha animat veïns de totes les edats a col·leccionar tiquets i fins i tot els han intercanviat, com s’intercanvien cromos al pati d’una escola”.