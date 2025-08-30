GASTRONOMIA
Menús a domicili com a regal després d’un part
Projecte de Bendito Tupper, empresa de la cuinera lleidatana Núria Arnau
De publicista a fer menjar casolà a domicili per a tot Espanya. La lleidatana Núria Arnau, orginaria de Bell-lloc d’Urgell, és l’alma mater de Bendito Tupper. Després d’onze anys en aquest negoci que li apassiona, ha llançat noves propostes, entre les quals els menús per regalar després d’un part i també per a persones grans. En declaracions a SEGRE, Arnau explica que va estudiar Publicitat i Relacions Públiques a Barcelona i, després de cursar un màster de Creixement Personal, va fer un viatge pel món durant 10 mesos. “Vaig treballar durant dos anys i mig en agències i, després del viatge, vaig fer un clic i vaig descobrir que el que volia fer era cuinar”, relata. Un viatge revelador del qual va sorgir Amor Cuinat, fa 11 anys, firma en què feia de xef a domicili. Després va nàixer Bendito Tupper, per repartir els seus menús de menjar saludable per tot Espanya. Amb el seu marit i un altre soci, elaboren receptes amb una fusió de menjar mediterrani i asiàtic al seu obrador de Badalona. “Fem que l’alimentació del dia a dia sigui més fàcil i és el mateix menjar que nosaltres mengem a casa, sense conservants i aguanta uns dies a la nevera. Les comandes es poden fer dilluns o divendres, amb propostes molt tradicionals però també altres amb un toc diferent”, explica.
El Kit Baby, un dels productes que comercialitzen, va nàixer precisament d’una idea seua per regalar a uns amics que havien tingut un fill. “Estaven tan contents que llavors vaig pensar que podríem fer un producte més específic i ja n’hem repartit més de 200”, afegeix. Consta de 14 racions, amb una targeta personalitzada i un pitet de regal. “Jo crec que cuinar és cuidar”, remarca Arnau. I amb aquesta premissa i en honor al record de la seua àvia, va crear un altre kit, el Pla Ramona, que porta el seu nom. Són menús a domicili per a persones grans. “Tenim clients de més de 90 anys i són sobretot els fills els que ho demanen, per cuidar els seus pares, ja que molts ja no poden cuinar”, destaca. Sobre com funciona, la lleidatana explica que es pot fer només una comanda o una subscripció, sense permanència, i que es fa un enviament per setmana amb menús diferents. El preu del Kit Baby bàsic és de 145 euros, més les despeses d’enviament, i el del Pla Ramona va dels 50 als 131 euros, segons els plats. Tota la informació es pot trobar a la pàgina web www.benditotupper.com.