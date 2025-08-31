Pelegrinatge contra el càncer infantil: José Antonio Nieto recapta amb el repte ‘5.500 km per un somriure’
Portava més de 2.806 km recorreguts en el moment d’arribar ahir a Lleida
José Antonio Nieto va arribar ahir a Lleida després de recórrer 55 km des de l’Espluga de Francolí i finalitzant així l’etapa número 63, de 131, del seu repte solidari 5.500 km per un somriure. Aquest veí d’Ubrique porta 2.806 km recorreguts des de la seua arribada a Ponent i es va proposar caminar-ne 5.500 per tot l’Estat per obtenir fons per a l’associació Per un Somriure, que es dedica a acompanyar nens amb càncer i les seues famílies del Camp de Gibraltar. Aquest repte va començar el 29 de juny a Irun, té previst finalitzar-lo el 8 de novembre i espera recaptar 30.000 € .
“Amb els diners vull proporcionar unes vacances a aquests nens amb càncer i a les seues famílies perquè descansin uns dies de la malaltia.” És el seu quart repte personal després de recórrer 2.200, 3.200 i 4.000 km en anys anteriors. “Aquest està sent el més complicat de tots”, va dir. Les condicions meteorològiques estan sent difícils. “Hem patit moltes onades de calor. Aguantar mentalment no és fàcil.” “Però pitjor ho passen els nens amb la malaltia”, reconeix. La solitud l’acompanya. “Passo moltes hores sol, surto a caminar de matinada i sense conèixer el camí”, explica.
Durant el trajecte inspira moltes persones a ajudar-lo. “La meua filla penja cada dia a Instagram i Facebook 5.500 km per un somriure, les fotografies i vídeos de l’etapa, i s’encarrega de les donacions. El meu cosí contacta amb els ajuntaments per intentar que ens rebin i així donar visibilitat al projecte. I també hi ha un noi que contacta amb clubs esportius i, en ocasions, m’acompanyen en algun tram de l’etapa” explica agraït. Està previst que avui arribi a Binèfar.