SALUT
Un TAC contra el càncer de pulmó
Els hospitals Arnau i Santa Maria i l’IRBLleida col·laboren en un projecte liderat pel Mount Sinai de Nova York. El diagnòstic precoç millora la supervivència
Els hospitals Arnau de Vilanova de Lleida i Santa Maria i l’IRBLleida, juntament amb 90 centres més de tot el món, participen en un projecte internacional d’investigació sobre el cribratge de càncer de pulmó, finançat per l’hospital Mount Sinai de Nova York. L’objectiu és millorar el pronòstic dels pacients amb aquest tumor a través del diagnòstic precoç i el cribratge que millora la supervivència, que fins i tot pot arribar al 90% depenent del cas.
La líder d’aquest projecte, la radiòloga de l’hospital Mount Sinai Claudia Henschke, amb més de 30 anys d’experiència en aquest àmbit, va impartir ahir una conferència a professionals sanitaris a Lleida sobre el recorregut històric del cribratge del càncer de pulmó. El projecte consisteix a implementar tacs de baixa radiació per fer el seguiment del pacient, tècnica que també s’aplica a Lleida.
Malgrat reconèixer que “encara queda molt per fer”, Henschke va apuntar que Lleida compta “amb un excel·lent programa que contribueix a la salut de les persones” i va aplaudir la tasca feta pel Servei de Pneumologia.
La sessió va ser presentada per la doctora Jessica González, especialista del Servei de Pneumologia de Lleida i responsable del programa de cribratge, que s’ha format en aquest àmbit amb Henschke durant dos estades al Mount Sinai. Segons González, la radiòloga “ha transformat la prova perquè tingui menys efectes per al pacient, però conservant la seua qualitat per detectar malalties”. Un protocol que s’està aplicant a les comarques lleidatanes des de fa dos anys en un programa en què participen més de 450 persones.
Un dels participants en el programa de cribratge a Lleida, supervivent de tres càncers de pulmó, va explicar que en els dos primers el diagnòstic va ser precoç i accidental mentre que al tercer, se li va detectar en una prova de cribratge. “Van poder agafar-los a temps i no he necessitat radioteràpia, només operacions”, va destacar. En aquest cas, el programa se centra en persones d’entre 50 i 80 anys que durant 20 anys hagin fumat com a mínim un paquet al dia. També exfumadors de fa menys de 15 anys. L’estudi consisteix en un TAC de tòrax de baixa radiació, una anàlisi de sang i proves de funció respiratòria. En la conferència, la doctora Henschke va remarcar la importància d’implantar programes de detecció precoç de la malaltia per augmentar la supervivència dels pacients, així com per identificar altres malalties com malalties cardiovasculars o hepàtiques. Per la seua part, la doctora González va assegurar que “la presència de la doctora Henschke a Lleida és molt significativa i representa la implicació del territori en l’avenç dels programes de cribratge de càncer de pulmó”. A més, van afegir que pròximament es publicaran diversos articles sobre els seus avenços en aquests protocols.