CELEBRACIONS
Les Borges, envaïda per gegants
La trobada, un dels actes centrals de la festa major, reuneix 74 colles procedents de diversos punts de Catalunya. Era Hèsta vesteix Vielha de tradició, molta diversió i activitats lúdiques
La 42a edició de la Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs va reunir ahir a les Borges Blanques 74 colles procedents de diverses localitats de Catalunya i fins i tot d’Aragó. Aquest any la plantada va ser a la plaça Europa, on les colles es van ubicar al llarg de dos fileres per iniciar els balls. Entre els gegants es trobava Tronat, el primer imprès en 3D de Catalunya. S’hi van invertir 340 hores d’impressió i 6 quilograms de filament. Els seus autors, els diables d’Els Borjuts, al costat del Grup Recercal van ser els encarregats del correfoc, avalats pels Diables del Pla de Santa Maria i els Dimonis Gertans d’Artà (Mallorca). La trobada és un dels actes centrals de la festa major de les Borges Blanques i ha estat declarada Festa Popular d’Interès Cultural. A la festa major, la música del ball va anar a càrrec de l’Orquestra Metropol, mentre que The Tyets va ser el plat fort a la zona de penyes.
Vielha també continua en plena Hèsta Major. Hi va haver una cursa de nadons al Passeg dera Libertat, que va donar pas al concurs de truites i pastissos. A la nit es va celebrar el tradicional Quinto era Hèsta i la Net de Penhes, fins a altes hores de la matinada. Guissona va viure una jornada d’espectacles infantils, sardanes, castells i l’actuació de Dr. Prats i Les Coco després del correbars. Agramunt va tenir un dia ple d’activitats, entre les quals va destacar l’actuació dels Castellers de Lleida, als quals es va entregar un obsequi pel seu aniversari. També hi va haver plantada de bestiari, correfocs, ball amb l’Orquestra Selvatana i concert de Figa Flawas i La Quinta. Avui arranca la festa major de Solsona, amb les primeres litúrgies en honor a la Mare de Déu del Claustre.