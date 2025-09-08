Els arbres mediterranis que millor resisteixen a la sequera
La crisi hídrica impulsa la creació de jardins de secà amb espècies autòctones que requereixen un mínim consum d’aigua
La creixent preocupació per l’escassetat d’aigua ha posat el focus en alternatives vegetals capaces de resistir condicions climàtiques extremes. Experts en jardineria sostenible assenyalen que, davant de l’avenç del canvi climàtic, és fonamental adaptar els nostres espais verds optant per espècies autòctones del clima mediterrani. Aquests arbres, evolucionats naturalment per suportar llargs períodes sense precipitacions, representen la solució més eficient per mantenir jardins amb mínim consum hídric, un recurs cada vegada més escàs.
Crear un jardí de secà s’ha convertit en una necessitat més que en una opció estètica. Els especialistes recomanen espècies com el llorer, olivera, garrofer, alzina i ametller, arbres perfectament adaptats a les condicions mediterrànies que amb prou feines requereixen reg una vegada establerts, convertint-se en aliats per a la sostenibilitat ambiental.
Llorer: aromàtic i resistent
El llorer (Laurus nobilis) es presenta com una excel·lent alternativa per a jardins amb poca disponibilitat d’aigua. Aquest arbre mediterrani, que pot assolir fins 10 metres d’altura, destaca no només per la seua resistència sinó també per les seues múltiples aplicacions. Les fulles aromàtiques, àmpliament utilitzades en gastronomia, aporten un valor afegit a la seua presència ornamental.
"Encara que requereix regs regulars durant els seus primers dos anys de vida per a un correcte desenvolupament radicular, una vegada establert pot sobreviure pràcticament sense aportacions hídriques addicionals", expliquen des de l’Associació Espanyola de Jardineria Sostenible. El llorer prospera especialment en terres ben drenats i amb abundant exposició solar, encara que tolera parcialment l’ombra. La seua versatilitat permet conrear-lo tant en testos com directament a terra, adaptant-se mitjançant poda a diferents espais i necessitats estètiques.
Olivera: símbol mediterrani per excel·lència
No existeix arbre que representi millor la resistència a la sequera que l’olivera (Olea europaea). Considerada una icona del paisatge mediterrani, pot sobreviure en condicions extremadament àrides gràcies al seu profund sistema radicular i a les característiques de les fulles, que minimitzen la pèrdua d’aigua.
Amb una altura que pot assolir els 15 metres, l’olivera es caracteritza pel seu creixement excepcionalment lent però també per la seua extraordinària longevitat, podent viure diversos segles. "És una inversió a llarg termini per a qualsevol jardí, ja que amb els anys guanya en valor ornamental i caràcter", assenyalen experts en paisatgisme mediterrani. A més de la seua resistència, aporta el benefici addicional de produir olives, la qual cosa permet aprofitar els seus fruits per a consum propi o elaboració artesanal d’oli.
Garrofer: ràpid creixement en condicions adverses
El garrofer (Ceratonia siliqua) destaca entre els arbres mediterranis per combinar una extraordinària resistència a la sequera amb un creixement relativament ràpid. Aquesta espècie, que pot assolir entre 6 i 12 metres d’altura, s’adapta especialment bé a terres pobres, sorrencs o rocosos, condicions on altres espècies tindrien dificultats per desenvolupar-se.
Un dels seus principals avantatges és la seua capacitat per tolerar la salinitat, la qual cosa el converteix en idoni per a zones costaneres, on les opcions d’arbratge solen ser més limitades. El garrofer amb prou feines requereix manteniment i, una vegada establert, no necessita regs addicionals ni en els mesos més calorosos. Els seus fruits, les garrofes, tradicionalment utilitzats en alimentació animal, estan guanyant popularitat en la gastronomia actual com a substitut del cacau i en l’elaboració de postres casolanes.
Alzina: l’arbre emblemàtic de la península ibèrica
L’alzina (Quercus ilex) representa l’essència del bosc mediterrani espanyol. Aquest arbre, que pot viure diversos segles i assolir 20 metres d’altura, ha dominat històricament grans extensions de la península gràcies a la seua extraordinària adaptació al clima local.
"És probablement l’arbre més resistent a la sequera de tots els autòctons, capaç de sobreviure amb precipitacions mínimes una vegada establert", expliquen des del Centre d’Investigació Forestal d’Espanya. L’alzina prefereix terres ben drenats i calcaris, encara que mostra gran adaptabilitat a diferents condicions edàfiques. Requereix ple sol per desenvolupar-se adequadament i, a més del seu valor ecològic, aporta una densa ombra molt apreciada als calorosos estius espanyols.
Ametller: bellesa ornamental i aprofitament gastronòmic
L’ametller (Prunus dulcis) combina resistència a la sequera amb un alt valor estètic i productiu. Amb una altura que oscil·la entre 3 i 5 metres, aquest arbre de secà tradicional a Espanya destaca per la seua espectacular floració a finals de l’hivern, quan les seues branques es cobreixen de flors blanques o rosades abans de l’aparició de les fulles.
Perfectament adaptat al clima mediterrani, l’ametller requereix terres ben drenats i abundant exposició solar. El seu cultiu en jardins particulars no només aporta bellesa paisatgística sinó també la possibilitat de collir ametlles per a consum propi, un fruit sec d’alt valor nutricional molt apreciat en la gastronomia espanyola.
Jardins de secà: la resposta sostenible al canvi climàtic
La creació de jardins de secà representa una tendència creixent a Espanya davant de la nova realitat climàtica. A més dels arbres esmentats, aquests espais solen incorporar arbustos com la lavanda, el romer o la farigola, plantes enfiladisses com la parra i diverses espècies de plantes aromàtiques, totes elles caracteritzades pel seu baix requeriment hídric.
"No es tracta només d’estalviar aigua, sinó de canviar la nostra concepció estètica del jardí, valorant la bellesa natural de la vegetació mediterrània", assenyalen des de l’Escola de Paisatgisme de Madrid. Els jardins de secà requereixen menys manteniment, són més resistents a plagues i malalties, i contribueixen a preservar la biodiversitat local en afavorir espècies adaptades a l’ecosistema.
Quines característiques defineixen a un arbre resistent a la sequera?
Els arbres adaptats a climes secs han desenvolupat diverses estratègies per maximitzar la captació d’aigua i minimitzar la seua pèrdua. Entre aquestes adaptacions destaquen sistemes radiculars profunds que assoleixen capes del terra on la humitat és més constant, fulles petites o amb recobriments cerosos que redueixen la transpiració, i mecanismes fisiològics que els permeten entrar en estats de latència durant períodes extremadament secs.
Aquestes espècies solen tenir també un creixement més lent, prioritzant la robustesa i resistència sobre la velocitat de desenvolupament. Segons els experts, per garantir l’èxit en la seua implantació és fonamental proporcionar-los regs regulars durant el seu primer any de vida, permetent així el desenvolupament adequat del seu sistema radicular abans de sotmetre’ls a condicions de secà estricte.