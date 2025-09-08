Només quatre restaurants de Lleida garanteixen menús sense gluten: “la seguretat no està renyida amb el sabor”
Persones celíaques temen la contaminació creuada
Les persones celíaques a Lleida disposen únicament de quatre restaurants amb acreditació oficial per garantir menús completament lliures de gluten. Aquesta escassa oferta continua generant preocupació entre els qui pateixen aquesta malaltia, ja que el temor de la contaminació creuada persisteix malgrat la creixent inclusió de plats sense gluten a les cartes de molts establiments hotelers.
Segons l’Associació de Celíacs de Catalunya, els quatre locals certificats a la província són dos establiments de La Tagliatella, un de Viena i l’Abbiocco Brunch a la capital lleidatana. Aquest últim s’ha especialitzat en esmorzars i dinars amb una carta completament lliure de gluten i sucre. Marina Alió, propietària de l’Abbiocco Brunch, defensa que "la seguretat no està renyida amb el sabor", demostrant que és possible oferir opcions gastronòmiques atractives i segures per a aquest col·lectiu.
La celiaquia afecta actualment a mig milió d’espanyols, aproximadament l’1% de la població, el benestar de la qual depèn de l’adopció d’una dieta estrictament sense gluten. El més alarmant és que, segons dades de la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE), el 75% dels afectats desconeix la seua condició per falta de diagnòstic, la qual cosa equival a 7 de cada 10 celíacs.
El repte de l’infradiagnòstic de la celiaquia
Davant d’aquesta situació, la FACE considera fonamental desenvolupar estratègies efectives en atenció primària per combatre l’infradiagnòstic d’aquesta malaltia. El principal obstacle rau que, contràriament a la creença popular, la celiaquia no sempre es manifesta amb símptomes intestinals com a inflor, dolor abdominal, nàusees o inflamació, la qual cosa complica la seua detecció.
La clau per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques és seguir una dieta estrictament lliure de gluten, una cosa que s’ha tornat més accessible gràcies a l’evolució i democratització del mercat d’aliments específics. No obstant, menjar fora de casa continua sent un desafiament per a aquest col·lectiu, que ha d’extremar precaucions per evitar problemes de salut derivats de la ingesta involuntària de gluten.