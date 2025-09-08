Tarda de paraigües, xàfecs i tempestes a les comarques de Lleida
Les comarques de la plana lleidatana experimentaran un descens tèrmic notable amb previsió de precipitacions fortes aquesta tarda i els propers dies
El temps a Lleida es presenta avui amb un predomini de cel completament tapat i amb previsió de xàfecs i tempestes durant la tarda que podrien ser localment forts. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis significatius, mentre que les màximes experimentaran un descens generalitzat, situant-se al voltant dels 31-32 ºC a les zones de plana i sense arribar als 30 ºC a les poblacions properes al Pirineu.
El descens tèrmic serà especialment notable a l'extrem est de la depressió central, on la baixada serà moderada. Pel que fa al vent, aquest començarà el dia amb intensitat fluixa i direcció variable, però a partir del migdia girarà a component sud amb intensitat moderada, especialment al terç sud de la província.
Previsió per als propers dies
De cara a demà dimarts, s'espera un empitjorament de les condicions meteorològiques amb un cel molt tapat i precipitacions generalitzades que podrien ser localment fortes. No es descarta la caiguda de calamarsa en alguns punts. Les temperatures experimentaran un descens notable, tant les mínimes com les màximes, amb valors que no superaran els 27 ºC a la capital lleidatana i els 19 ºC a la Val d'Aran.
Per dimecres, la previsió indica un predomini d'intervals de núvols amb xàfecs durant la tarda, però aquests quedaran restringits principalment a la zona del Pirineu. Les temperatures mínimes baixaran al Pirineu mentre que es mantindran sense canvis a la resta del territori. Les màximes no experimentaran variacions significatives. El vent bufarà de l'oest-nord-oest amb intensitat de fluixa a moderada.
Situació a Catalunya i Espanya
A la resta de Catalunya, el panorama serà similar amb cel tapat i tempestes fortes a la tarda. Les temperatures mínimes pujaran a la meitat est i presentaran canvis lleugers a la meitat oest, mentre que les màximes baixaran excepte al litoral sud de Tarragona. Cal destacar que la tramuntana bufarà amb intensitat moderada a la zona de l'Empordà.
A nivell estatal, la jornada d'avui es caracteritzarà per precipitacions localment fortes al nord peninsular i a la zona mediterrània. Les temperatures mínimes augmentaran a l'est mentre que les màximes descendiran. S'espera vent fort a l'Empordà, l'Estret, Alborán i les Canàries, on també hi haurà presència de calitja, fenomen que també afectarà el sud-est del territori.