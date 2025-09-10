FORMACIONS
Jornades per divulgar la pedra seca a Ciutadilla
Ciutadilla acollirà les primeres jornades de pedra seca els dies 20 i 21 de setembre, en els quals els participants recuperaran un marge amb aquesta tècnica tradicional. A més, tindrà lloc una xarrada i un debat sobre el territori i el patrimoni i una visita a l’entorn. Jordi Sanfeliu, un dels impulsors, va explicar que “volem que aquesta tècnica no es perdi perquè forma part de la nostra identitat, aprofita elements que ens dona la naturalesa i ben aplicada té una durabilitat infinita”. El formador Josep Maria Martí va destacar “la necessitat de conscienciar sobre aquest patrimoni i de conservar-lo”. Per la seua part, l’alcalde, Òscar Martínez, va reconèixer que “la pedra seca és un element definitori del nostre paisatge i la nostra cultura” i va dir que han portat a terme diverses accions per recuperar construccions.