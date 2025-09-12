La DGT avisa a les furgonetes de repartiment: augmentarà els controls per l’alta sinistralitat
Estrès, fatiga, ús del mòbil i excessos de velocitat detectats entre conductors d’un sector que va duplicar les seues víctimes mortals l’any passat a Espanya
L’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil ha implementat un pla específic de vigilància per a les furgonetes de repartiment després de l’alarmant increment de la sinistralitat registrat el 2024. "És una assignatura pendent", ha reconegut Pere Navarro, director de la Direcció General de Trànsit durant una jornada tècnica celebrada a la seu de la DGT per abordar la seguretat d’aquests vehicles.
Navarro ha subratllat que les furgonetes han romàs històricament en un segon pla configurant una "zona fosca" que requereix atenció immediata, especialment davant del creixement del parc mòbil vinculat al sector logístic, l’elevada antiguitat dels vehicles i el seu protagonisme en entorns urbans. El director ha destacat la importància d’aquests vehicles en la mobilitat i l’economia espanyola, assenyalant que "mentre els turismes i els camions compten amb permisos específics, inspeccions tècniques precises, accions formatives concretes, així com plans de vigilància i control propis, les furgonetes romanen al marge d’aquestes mesures".
Les dades presentades per Álvaro Gómez, director de l’Observatori Nacional de Seguretat Viària, confirmen la gravetat de la situació: 79 ocupants de furgonetes van morir a les carreteres espanyoles durant 2024, gairebé duplicant les xifres de l’any anterior, amb més incidència en vies convencionals. Els ferits hospitalitzats van augmentar de 138 a 190 en el mateix període, amb increments notables en sinistres mortals tant en autopistes com en carreteres secundàries.
Un parc mòbil envellit i en expansió
Francisco Ruiz Boada, subdirector de Mobilitat i Tecnologia de la DGT, ha aportat dades reveladores sobre l’evolució del sector: el parc de furgonetes ha crescut un 23% en l’última dècada, davant el 15% registrat en els turismes. Gairebé el 40% d’aquests vehicles supera els 20 anys d’antiguitat, situant-se la mitjana del parc circulant en 12 anys. "La renovació del parc és una acció ineludible", ha defensat el subdirector.
Segons els registres oficials, el 2023 les furgonetes van representar el 8,8% del trànsit total a Espanya. Els models més recents recorren una mitjana de 28.000 quilòmetres anuals, mentre que els més antics amb prou feines assoleixen els 10.000 quilòmetres. En el cas de vehicles dedicats al transport públic de mercaderies, la xifra es dispara per sobre dels 50.000 quilòmetres anuals.
Els factors de risc sota vigilància
L’anàlisi de la DGT ha identificat diversos factors preocupants entre els conductors de furgonetes: estrès i fatiga derivats de les llargues jornades de conducció, distraccions freqüents per l’ús del telèfon mòbil i incompliments normatius com els excessos de velocitat. "Tot això és un còctel molotov", ha advertit Ruiz Boada.
Una altra dada significativa aportada per Pere Navarro revela que el 41% dels conductors morts van donar positiu en proves toxicològiques durant el 2024, percentatge inferior al 48% del conjunt general de conductors analitzats. "El problema d’aquest país no és a les furgonetes quant a seguretat viària, però és un tema emergent perquè cada vegada hi ha més furgonetes i desplaçaments, i són moltes hores de circulació", ha manifestat el director de la DGT, qui ha assenyalat que el parc d’aquests vehicles s’ha "disparat" des de la pandèmia fins superar els 2,7 milions d’unitats.
Pla operatiu de vigilància i control
Com a resposta a aquesta situació, la DGT i l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil van establir un grup de treball específic que ha cristal·litzat en una instrucció publicada l’agost. El general Tomás García Gazapo ha explicat els detalls del Pla Operatiu de Vigilància i Control de Furgonetes de Repartiment, en marxa des de setembre i que serà avaluat el gener de 2026.
El pla se centra en els principals factors de risc: excessos de velocitat, consum d’alcohol o drogues, estiba inadequada, distraccions al volant i deficiències tècniques en elements crítics com pneumàtics, frens i il·luminació. García Gazapo ha recordat que aquests vehicles tenen limitacions específiques: no poden superar els 90 km/h en via d’alta capacitat ni els 80 km/h en carreteres convencionals.
Des del sector, Rafael Aguilera, director gerent d’UN, ha defensat que "renovar la flota, amb furgonetes que ja porten incorporades els assistents d’ajuda a la conducció i fomentar la formació i conscienciació dels repartidors per part de l’empresa, no és només una qüestió mediambiental, és, sobretot, una qüestió de seguretat per a tothom". Per la seua part, José Carlos Espeso, gerent de mobilitat i DUM d’AECOC, ha afegit: "Si volem reduir la sinistralitat, no n’hi ha prou amb endurir la normativa; necessitem formació específica, més conscienciació i una planificació logística adaptada a les noves realitats de la mobilitat".