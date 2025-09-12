L’habitatge es consolida com la principal preocupació dels espanyols, segons el CIS i la immigració puja al segon lloc
El baròmetre de setembre de 2025 reflecteix un augment de la inquietud per la immigració i la qualitat de l’ocupació, mentre que la corrupció cau a mínims
L’habitatge continua encapçalant la llista de preocupacions dels espanyols segons revela l’últim Baròmetre d’Opinió del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent a setembre de 2025. L’estudi mostra que un 30,4% dels enquestats esmenta l’habitatge com a problema principal, experimentant un increment de quatre dècimes respecte al baròmetre de juliol. Aquesta dada confirma la tendència ascendent d’aquesta preocupació que ja es venia observant en anteriors sondejos.
Resulta especialment significatiu el repunt de la immigració com a segon problema nacional, assolint un 20,7% de les mencions davant el 18,4% registrat en el baròmetre anterior. Aquest augment de 2,3 punts percentuals ha provocat que la immigració desbanca la corrupció i el frau del segon posat, problemàtica que havia experimentat un notable increment el juliol després del cas que va portar a presó a l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán.
La tercera posició en el rànquing de preocupacions l’ocupa ara la qualitat de l’ocupació amb un rècord històric del 17,1% de mencions, la qual cosa suposa un increment de 3,3 punts respecte al baròmetre de juliol. Aquesta dada reflecteix la creixent inquietud de la societat espanyola per les condicions laborals, malgrat que l’atur ha descendit fins la vuitena posició amb un 14,2% de mencions.
Caiguda de la preocupació per la corrupció
Una de les dades més cridaneres del baròmetre de setembre és el notable descens en la preocupació per la corrupció, que ha passat d’ocupar el segon posat el juliol amb un 25,3% de mencions a caure fins la novena posició amb tan sols un 10,9%. Aquesta caiguda de 14,4 punts percentuals evidencia com ha perdut protagonisme el cas que va afectar Santos Cerdán, que havia disparat aquesta preocupació fa tot just dos mesos.
La classe política també genera inquietud entre els espanyols, situant-se com a quart problema nacional el mal comportament dels polítics amb un 16,9% de mencions, un dels percentatges més elevats dels últims mesos. A més, en cinquena posició apareixen els problemes polítics en general (15,9%), mentre que en setè lloc se situa la preocupació pel Govern i els partits polítics (14,5%).
La crisi econòmica es manté com una preocupació rellevant per als espanyols, ocupant el sisè lloc amb un 14,6% de mencions. Aquesta dada contrasta amb la percepció personal dels enquestats, ja que quan se’ls pregunta pels problemes que els afecten directament, la crisi econòmica ascendeix fins el primer lloc amb un 24% de mencions, seguida de prop per l’habitatge (23,1%).
Augment de la preocupació mediambiental després dels incendis
El baròmetre de setembre també reflecteix un increment significatiu en la preocupació pel canvi climàtic, que ha passat de l’1,7% el juliol al 4,3% al setembre. Aquest augment coincideix amb els greus incendis forestals registrats durant l’estiu de 2025 en diferents punts d’Espanya, que han sensibilitzat la població sobre la problemàtica mediambiental.
Es tracta del percentatge més alt de preocupació pel canvi climàtic des de gener de 2025, quan va ser esmentat com a problema nacional al 4,8% dels qüestionaris. De manera similar, les referències al medi ambient han experimentat un notable increment, passant del 0,8% al juliol al 2,8% al setembre, la qual cosa evidencia una conscienciació ecològica més gran|important entre la ciutadania espanyola.
Percepció dels problemes a nivell personal
L’estudi del CIS també analitza quins problemes afecten més directament nivell personal als enquestats. En aquest apartat, la crisi econòmica encapçala el rànquing amb un 24% de mencions, seguida molt de prop per l’habitatge (23,1%). Aquestes dades revelen que, encara que l’habitatge lidera les preocupacions generals del país, són les dificultats econòmiques les que més impacten en el dia a dia dels espanyols.
La sanitat apareix com el tercer problema que més afecta personalment als enquestats, amb un 19,4% de mencions, seguida per la qualitat de l’ocupació (16,3%) i la immigració (9,7%). Resulta significatiu que la corrupció no figuri entre els principals problemes personals, malgrat haver ocupat posicions destacades en baròmetres anteriors quan es preguntava pels problemes nacionals.
Com afecta la situació de l’habitatge als espanyols?
La crisi habitacional a Espanya s’ha convertit en una de les principals preocupacions socials durant els últims anys. L’increment sostingut dels preus, tant al mercat de compra com en el de lloguer, ha dificultat enormement l’accés a un habitatge digne per a amplis sectors de la població, especialment joves i famílies amb rendes mitjanes i baixes.
Aquest problema estructural té múltiples causes, entre elles l’escassetat d’habitatge públic, l’especulació immobiliària i la turistificació dels centres urbans. Les polítiques implementades fins la data no han aconseguit revertir aquesta tendència, el que explica la persistència de l’habitatge com a principal preocupació ciutadana segons reflecteix el baròmetre del CIS.
Les conseqüències d’aquesta situació es manifesten en diversos àmbits: retard en l’emancipació juvenil, increment de l’esforç econòmic dedicat al pagament de l’habitatge, augment de la precarietat habitacional i desplaçament de població des dels nuclis urbans cap a la perifèria. Tot això configura un panorama complex que requereix solucions estructurals a mitjà i llarg termini.