GUARDONS
Bellpuig reconeix Aitana Bonmatí amb el premi Estel
Per la seua defensa constant de la llengua catalana com a jugadora del Barça. L’acte es va celebrar a la plaça Ramon Folch
Bellpuig va atorgar ahir el tradicional premi Estel a Aitana Bonmatí per la seua defensa de la llengua catalana com a personatge públic com a jugadora del Barça femení. Són moltes les vegades que la jugadora blaugrana ha defensat el català, la seua llengua materna, que porta allà on va.
Bonmatí va excusar la seua absència per compromisos adquirits, però va enviar un àudio d’agraïment que es va reproduir durant l’acte, que es va celebrar ahir al migdia a la plaça Ramon Folch i en el marc de les festes locals. La lectura del manifest va anar a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia (AEiG) Ramon Folch de Bellpuig, entitat distingida en l’edició del premi Estel de l’any passat.
El premi Estel s’entrega anualment des del 1991 a persones o entitats que hagin destacat per la seua defensa de la llengua i la cultura catalanes o per haver realitzat algun tipus d’acció relacionada amb el territori català. Les entitats de Bellpuig són les encarregades de fer les propostes i de decidir el guanyador.
L’any passat, el guardó va ser atorgat al Cau de Bellpuig, que va agrair el reconeixement a “un refugi emocional que educa en valors a través del lleure”. Persones il·lustres com Pep Guardiola, Lluís Llach, Jordi Pujol, el grup Els Pets o l’entitat Òmnium Cultural han estat alguns dels premiats des del 1991.