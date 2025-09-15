La "paperera oculta" de WhatsApp: el truc per alliberar espai al teu mòbil sense perdre xats
L’app de missatgeria acumula arxius invisibles que saturen la memòria del dispositiu
L’acumulació d’arxius multimèdia en WhatsApp pot comprometre seriosament el rendiment del dispositiu mòbil, convertint-se en una preocupació creixent per a milions d’usuaris el 2025. Malgrat que l’aplicació de missatgeria més popular del món no ofereix una paperera visible en la seua interfície, existeix un mètode senzill i efectiu per accedir a una espècie de "paperera oculta" des dels ajustaments de qualsevol telèfon Android, permetent alliberar espai sense perdre informació essencial de les converses.
Molts usuaris desconeixen que WhatsApp emmagatzema sistemàticament fotos, vídeos i documents en ubicacions específiques dins del sistema de fitxers del telèfon, provocant que l’espai disponible disminueixi progressivament amb l’ús quotidià. Aquesta situació afecta tant el funcionament general del dispositiu com la capacitat per instal·lar noves aplicacions o actualitzacions, un problema que s’intensifica per als qui utilitzen la plataforma de Meta de forma intensiva en el seu dia a dia.
L’eliminació manual d’aquests arxius multimèdia resulta especialment útil perquè allibera considerable espai sense afectar el contingut textual de les converses. D’aquesta manera, els missatges i els historials de xat romanen intactes, mentre que les fotos, vídeos i documents innecessaris desapareixen de l’emmagatzemament, millorant notablement la velocitat i resposta del dispositiu.
Com accedir a la paperera oculta de WhatsApp
El procediment per gestionar aquesta paperera invisible comença obrint l’administrador d’arxius del dispositiu. Des d’allà, s’ha de navegar a la secció d’"Emmagatzemament intern" i seguir la ruta específica: Android > mitjà > com.whatsapp > WhatsApp > Mitjà. En aquest directori es troben diverses carpetes que contenen tots els arxius rebuts o enviats a través de l’aplicació, organitzats per tipus de contingut.
Una vegada localitzada aquesta ruta, els usuaris poden seleccionar i eliminar de forma definitiva aquells elements que ja no necessiten conservar. Aquesta acció permet buidar efectivament aquesta "paperera oculta" que roman fora de l’abast de la majoria d’usuaris convencionals, que solen limitar-se a gestionar l’espai exclusivament des de la interfície principal de l’aplicació.
Els experts en tecnologia mòbil recomanen realitzar aquesta neteja almenys una vegada al trimestre, especialment en dispositius amb capacitat d’emmagatzemament limitada. D’acord amb estudis recents, un usuari mitjana pot recuperar entre 2 i 5 GB d’espai amb aquest procediment, depenent de la intensitat d’ús de l’aplicació.
La importància d’eliminar còpies de seguretat antigues
A més de la neteja d’arxius multimèdia, existeix una altra alternativa igualment eficaç per optimitzar l’emmagatzemament: esborrar els arxius de còpia de seguretat que WhatsApp guarda automàticament a la carpeta "Databases". Aquests arxius contenen suports periòdics de les converses i, amb el pas del temps, poden acumular-se múltiples versions antigues que ja no resulten útils però ocupen un espai considerable.
La carpeta "Databases" sol trobar-se en la mateixa ruta interna d’emmagatzemament i, en eliminar els arxius de suport més antics (mantenint únicament el més recent), és possible guanyar diversos centenars de megabytes d’espai. El més important és que aquesta acció no afecta el contingut actual de l’aplicació ni la possibilitat de restaurar converses recents.
Buidar xats des de la mateixa aplicació
Per als qui prefereixen un mètode més directe sense necessitat de navegar pel sistema de fitxers, WhatsApp ofereix una funció nativa que permet buidar converses específiques. Per accedir a aquesta opció, només cal ingressar a un xat concret, polsar sobre els tres punts verticals a la cantonada superior dreta, seleccionar-ne "Més" i després "Buidar xat".
Aquesta eina elimina tots els missatges i fitxers adjunts d’aquesta conversa particular, mantenint el contacte actiu en la llista de xats. L’avantatge d’aquest mètode és la seua senzillesa, encara que no permet recuperar l’espai ocupat per arxius que poguessin estar duplicats en altres ubicacions del sistema.
En grups nombrosos o xats molt actius, aquesta funció pot suposar un estalvi significatiu d’espai. Segons dades recollides per la mateixa Meta el 2025, els grups familiars solen acumular més de 500 MB de contingut multimèdia per any, mentre que els grups de treball poden superar fàcilment 1 GB en el mateix període.
Conseqüències de la falta d’espai a l’smartphone
L’impacte negatiu de l’acumulació d’arxius en la memòria interna va molt més enllà de l’experiència d’ús de WhatsApp. Quan la memòria disponible es redueix significativament, el sistema operatiu comença a funcionar amb notable lentitud, les aplicacions poden tancar-se de forma inesperada i la instal·lació de noves actualitzacions es complica o fins i tot es torna impossible.
Els dispositius amb menys del 10% d’espai lliure solen experimentar problemes de rendiment generalitzat, incloent més consum de bateria i sobreescalfament. En casos extrems, la falta d’espai pot provocar errors en la sincronització de dades al núvol o impedir la recepció de missatges i arxius nous.
Per aquesta raó, la gestió adequada de l’emmagatzemament s’ha de considerar una pràctica essencial de manteniment per a qualsevol usuari que utilitzi aplicacions de missatgeria de manera intensiva durant el seu dia a dia, especialment considerant que el 2025 l’intercanvi de contingut multimèdia ha augmentat un 47% respecte a l’any anterior.
WhatsApp i el seu impacte en l’emmagatzemament dels dispositius
WhatsApp s’ha convertit en una de les aplicacions més utilitzades globalment, amb més de 3.000 milions d’usuaris actius el 2025. Aquesta popularitat massiva té com a conseqüència directa un consum de recursos considerable als dispositius. L’aplicació, propietat de Meta des de 2014, genera aproximadament 20 MB diaris de noves dades per a un usuari amb activitat moderada, segons estudis recents.
La plataforma ha implementat algunes millores per reduir aquest impacte, com la compressió automàtica d’imatges i la descàrrega selectiva de continguts, però el volum d’informació continua creixent a mesura que s’intensifica l’ús de l’aplicació com a eina de comunicació principal tant en entorns personals com professionals.
Amb la recent incorporació de noves funcions com l’edició avançada d’imatges i la millora en la qualitat dels vídeos compartits, es preveu que el consum d’emmagatzemament continuï augmentant durant els propers anys, fent encara més necessari conèixer aquests mètodes de gestió de l’espai.
Per quin motiu WhatsApp no inclou una paperera visible?
Una qüestió freqüent entre els usuaris és per quin WhatsApp no ha implementat una paperera visible i accessible com la que ofereixen altres aplicacions. Segons els desenvolupadors, aquesta decisió respon a un enfocament de privacitat i seguretat en les comunicacions personals, on es prioritza l’eliminació definitiva davant l’emmagatzemament temporal.
Tanmateix, els arxius enviats i rebuts sí es conserven en les rutes del sistema esmentades anteriorment, principalment per facilitar el seu accés i reutilització. Aquesta aparent contradicció ha generat crítiques per part d’experts en experiència d’usuari, que consideren que una gestió més transparent beneficiaria els usuaris menys experimentats.