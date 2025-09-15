Ni Madrid ni Barcelona: aquesta és la millor ciutat espanyola per jubilar-se segons una revista americana
El portal Live and Invest Overseas ha col·locat aquesta ciutat al primer lloc del rànquing per la seua seguretat, qualitat de vida i sistema sanitari
La ciutat de València ha estat reconeguda com la millor destinació del món per jubilar-se el 2025, segons l’últim informe publicat pel portal econòmic nord-americà Live and Invest Overseas. Aquest reconeixement situa a la capital valenciana per sobre d’altres ciutats internacionals, valorant especialment la seua seguretat, cost de vida accessible i les facilitats per establir-se com a resident estranger.
La presència de jubilats estrangers a les costes espanyoles és un fenomen consolidat des de fa dècades. Actualment, milions de pensionistes d’altres països resideixen principalment a les illes Balears i les Canàries, la província de Màlaga i la Comunitat Valenciana. Els factors que expliquen aquesta predilecció per Espanya davant els seus països d’origen són múltiples: clima privilegiat, sistema sanitari públic de qualitat, rica gastronomia i el caràcter acollidor dels espanyols.
Live and Invest Overseas, especialitzat en oferir informació sobre vida i inversions a nivell internacional, ha elaborat aquest rànquing considerant principalment tres criteris: la seguretat ciutadana, el cost de vida en relació amb la qualitat i les inversions necessàries per traslladar-se. València ha destacat en tots aquests aspectes, consolidant la seua posició com una de les ciutats amb millor qualitat de vida a nivell mundial.
Per què València lidera el rànquing mundial per a jubilats?
El portal nord-americà descriu València com una atractiva ciutat costanera ideal per invertir en immobles. Entre les seues virtuts, destaca la seua impressionant arquitectura, els seus característics mosaics i l’autèntica cultura mediterrània que impregna els seus carrers i places. Un aspecte pràctic que també valoren positivament és el nivell d’anglès dels habitants locals, qualificat com a "decent" i suficient per realitzar gestions quotidianes com fer la compra o demanar en restaurants.
Entre els factors que han propulsat a Espanya, i concretament a València, a la primera posició del rànquing, Live and Invest Overseas esmenta el baix cost de vida en comparació amb l’alta qualitat del sistema sanitari espanyol. Així mateix, valora la rica història i cultura del país, apreciables en àmbits com la música, la gastronomia, la viticultura, l’art, l’arquitectura, el disseny i els festivals populars.
L’informe també assenyala com a punt fort la diversitat geogràfica d’Espanya, amb les seues nombroses muntanyes, valls, rius i illes. Curiosament, el portal destaca una dada poc coneguda internacionalment: Espanya és el segon país més muntanyós d’Europa, només superat per Suïssa, característica que segons la seua anàlisi explica en part la diversitat cultural existent entre les diferents regions espanyoles.
Atractius de València per a pensionistes estrangers
Per als ciutadans nord-americans, principals lectors del portal, València resulta particularment atractiva per diversos motius. En primer lloc, consideren que la ciutat ofereix un cost de vida "ridículament barat" en comparació amb ciutats nord-americanes de similar mida i característiques. Aquest factor resulta determinant per a jubilats que busquen maximitzar el poder adquisitiu de les seues pensions.
La seguretat ciutadana és un altre aspecte molt valorat. València apareix a l’informe com una ciutat "increïblement segura", on els jubilats poden disfrutar de passejos nocturns i activitats quotidianes sense les preocupacions que podrien tenir en altres urbs internacionals. Aquesta tranquil·litat es tradueix en una millor qualitat de vida, especialment per a persones grans.
La gastronomia valenciana, amb la paella com a emblema internacional però amb moltes altres especialitats locals, és qualificada pel portal com "d’escàndol", constituint un altre important atractiu per als qui busquen disfrutar de la seua jubilació. Finalment, el clima mediterrani, amb més de 300 dies de sol a l’any i temperatures suaus fins i tot a l’hivern, completa els factors que han portat València a encapçalar aquest prestigiós rànquing internacional.
Quines altres ciutats competeixen amb València com|com a destinacions per a jubilats?
Encara que l’informe de Live and Invest Overseas ha situat a València en la primera posició, altres ciutats espanyoles i europees també figuren entre les destinacions preferides per jubilats internacionals. A Espanya, localitats com Alacant, Màlaga i les illes Balears continuen sent molt atractives per a pensionistes estrangers, especialment britànics, alemanys i escandinaus.
A nivell europeu, ciutats portugueses com Lisboa i l’Algarve competeixen directament amb les destinacions espanyoles, oferint avantatges fiscals específics per a jubilats estrangers. Anés d’Europa, llocs com a Ciutat de Panamà, Medellín a Colòmbia o certes zones de Mèxic i Costa Rica apareixen regularment en els rànquings de millors destinacions per a jubilats nord-americans, encara que cap no ha aconseguit desplaçar València de la primera posició en aquesta última avaluació.
La competència entre destinacions per atreure aquest segment de població és cada vegada més intensa, amb països que desenvolupen programes específics i visats especials per a jubilats estrangers. Tanmateix, segons l’anàlisi de Live and Invest Overseas, la combinació única de factors que ofereix València resulta imbatible el 2025, consolidant a la ciutat com a referent mundial per als qui busquen disfrutar d’una jubilació de qualitat en un entorn mediterrani.