FIRES
La MangaCon es queda a Lleida
L’organització assegura que treballarà per impulsar una segona edició després d’una estrena “espectacular”. Més de 6.000 persones passen el cap de setmana pel saló als Camps Elisis
La primera edició de la MangaCon de Lleida va tancar ahir les portes superant totes les expectatives. Fins i tot les dels organitzadors, que van voler agrair l’“espectacular” resposta de la gent i que ja van anunciar que apostaran per celebrar una segona edició. Durant el cap de setmana, més de 6.000 persones van passar per la fira del manga, l’anime i els videojocs instal·lada al pavelló 4 de Fira de Lleida, als Camps Elisis. Són 2.000 persones més de les que preveien abans d’obrir. “Després d’aquest èxit, que ni tan sols nosaltres no ens el podíem creure, està clar que apostarem per repetir”, va assenyalar Ivan Carrasco, director de continguts de l’associació Starraco Unlimited, impulsora del saló.
Per als organitzadors està clar que la gent volia un esdeveniment d’aquest estil a la capital del Segrià. Una cosa que van compartir la immensa majoria dels visitants que van venir des de diferents poblacions lleidatanes i van agrair no haver de viatjar fora de Ponent per poder assistir a una fira d’aquest tipus. La prova d’això és que ahir diumenge es van tornar a repetir les cues de dissabte per accedir al recinte, en el qual també es van poder visitar més d’un centenar de parades amb tota mena de productes. Des de figuretes de personatges de sèries manga i anime fins a samarretes, adhesius, manualitats i fins i tot peces de col·leccionista, com un R2-D2 que saludava els visitants al seu pas.
Uns altres protagonistes van ser els cosplayers, que van exhibir les seues creacions i van participar en un concurs. Els participants van coincidir a assenyalar que el sector segueix en alça. “Quan era adolescent, amb 12 anys, tenia aquest hobby amb una mica d’estigma i ara l’ensenyem amb orgull, a la gent li agrada mostrar-ho i això és una cosa molt sana”, va defensar el creador de continguts Saencsa.
“‘Dragon Ball’ és una religió i continua atraient noves generacions”
Un dels plats forts de la MangaCon de Lleida ha estat la presència d’influencers amb gran pes al món del manga. Un d’ells és Saencsa, creador de contingut i influencer de Dragon Ball a Espanya. Ahir a la tarda va congregar desenes de persones, al costat de Shenronz, un altre creador de continguts sobre aquesta mítica sèrie que continua guanyant adeptes. “Dragon Ball és bàsicament una religió. És una sèrie de televisió que ha tingut grans parades en el temps, en què no ha sortit absolutament res de cap tipus de producte, però que sempre torna i ho fa amb més força”, va assenyalar Saencsa. La raó, va afegir, és que “continua portant nova sang, noves generacions que gaudeixen i que el mantenen més viu que mai.” De fet, va assegurar que “quan més diners estan generant Dragon Ball és en l’actualitat”.
Un auge que va atribuir que als anys 90, quan va aterrar aquest fenomen a Espanya, només hi havia una manera de veure’l, que era a través de la televisió. “Avui dia hi ha plataformes digitals, DVD, Blu-rays i altres, la qual cosa al final dona moltes més formes de mercat per poder explotar-lo”, va remarcar. Per a aquests dos influencers la icònica saga continua tenint molt futur. “El creador Akira Toriyama va morir fa un any i mig, però no permetran que desaparegui Dragon Ball perquè hi ha molta gent que viu d’això, no només al Japó”, va assegurar.
Actors de doblatge d’anime, balls i exhibicions de k-pop i j-pop
La programació del certamen va incloure actuacions de cantants de música anime, exhibicions, classes magistrals, balls de k-pop i actuacions de j-pop, a més de xarrades sobre cosplay i d’actors i actrius de dobles d’animes en català. A més, el recinte va comptar amb photocalls interactius amb personatges i attrezzo manga a més d’una zona de jocs de taula, de rol i de videojocs per a tots els públics. L’Associació Starraco Unlimited, que ha impulsat la MangaCon de Lleida, ja ha celebrat altres salons a Tarragona, Sarrià de Ter i Vic.