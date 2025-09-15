Tot a punt per a la LAN Party de Lleida 2025, que canvia d’ubicació i esgota entrades
Els videojocs seran els protagonistes d’aquest cap de setmana, amb tornejos, estrenes, retransmissions en directe i jugadors professionals, a més d’un espai gratuït i obert al públic
La 4a edició de la LAN Party arriba a Lleida aquest cap de setmana, del 19 al 21 de setembre, en una nova ubicació: l’Hotel Nastasi. L’esdeveniment tecnològic abandona aquest any el complex del Magical del Turó de Gardeny amb l’objectiu d’atreure més públic. "L’Hotel Nastasi es troba en una zona que concentra diferents propostes de lleure i no està tan allunyat com Gardeny", ha explicat aquest dilluns durant la presentació del certamen en la Paeria Noé Bosch, de Gamesports Electrònics, organitzador de l’esdeveniment. Així mateix, l’acte ha comptat amb les intervencions de la tinenta d’alcalde, Carme Valls, i el regidor de Joventut, Xavi Blanco.
"El fet proporcionar una possibilitat d’estada tan a prop, ho fa més atractiu per al públic de fora de la ciutat", ha assegurat Bosch. De fet, "l’Hotel Nastasi ja registra un 80% de la seua ocupació", ha afegit. Per a l’ocasió, s’habilitaran dos espais. En primer lloc, la zona LAN (amb connexió a internet) tindrà capacitat per a 150 ordinadors i unes 200 persones. Les entrades es van esgotar en tan sols un mes, segons l’organització. En segon lloc, hi haurà una sala gratuïta oberta al públic general.
Estrenes, competicions i professionals
Entre les activitats programades durant el cap de setmana, destaquen competicions amb jugadors professionals a nivell estatal de jocs com Tekken i tornejos de Fortnite, Mario Kart, Just Dance o Super Smash Bros, entre altres. A més, durant l’esdeveniment podran emprovar-se videojocs acabats d’estrenar (com el FC26, que surt a la venda aquest divendres) i tindran lloc competicions de League of Legends amb retransmissions comentades en català per primera vegada a Lleida.
Un dels plats forts de l’edició serà la Game Jam, un desafiament en el qual els participants hauran de desenvolupar un minivideojoc en 48 hores. Els projectes seran avaluats per un jurat especialitzat que determinarà el guanyador, promovent així la creativitat i el talent local en el desenvolupament de jocs. D’altra banda, per als amants del joc analògic, hi ha previstos tornejos de jocs de cartes de la mà de la botiga lleidatana Factoria del Joc.
Una oportunitat per a la 'desdigitalització'
Bosch ha valorat l’èxit de la convocatòria i ha afirmat que la LAN "a part de fer-nos estar connectats, ens ajuda a 'desdigitalitzar-nos’, perquè reuneix amics virtuals de diferents ciutats". En la mateixa línia, Blanco ha assenyalat que "es tracta d’una forma de lleure adaptada als nous temps, que serveix com a eina de socialització i de desenvolupament de competències dins d’una indústria amb cada vegada més reconeixement." Per la seua part, Valls ha dit que "els jocs formen part de la vida de petits i majors, la Paeria no pot deixar de banda aquest vessant de la cultura i del lleure".
L’any passat, l’esdeveniment va aconseguir reunir 220 participants tan sols en la zona LAN, consolidant-se com un referent del gaming a la ciutat.