SANITAT
Lleida, a l’avantguarda en salut mental
Acull per primera vegada a Espanya una formació acreditada en teràpia d’interacció per a famílies amb nens i nenes amb alteracions de conducta. Ajuda a prevenir trastorns més greus
Ahir va començar a Lleida la primera formació acreditada a Espanya de la Teràpia d’Interacció Pares-Fills, una modalitat terapèutica amb més de 40 anys d’experiència internacional, però que fins ara no comptava amb professionals acreditats ni a Catalunya ni a l’Estat. El projecte, liderat per l’hospital Santa Maria en col·laboració amb el de Sant Joan de Déu, permetrà la formació de vuit professionals (cinc del primer i tres del segon) que ahir van començar a la UdL un programa intensiu d’un any amb tres formadores acreditades procedents dels EUA i Xile.
La doctora Iolanda Batalla, psiquiatre del Santa Maria i investigadora de l’IRBLleida, va explicar a SEGRE que la teràpia està dirigida a enfortir el vincle afectiu entre adults responsables i nens i nenes de 2 a 7 anys amb conductes infantils problemàtiques, com rebequeries, desobediència o ansietat per separació, entre altres. Aquesta teràpia es basa a “entrenar” els pares o tutors, donant-los eines “per fer una educació en positiu i prevenir i millorar la salut mental dels seus fills”.
D’aquesta forma, la teràpia que es fa al centre també es podrà continuar a casa, la qual cosa beneficiarà les famílies a l’augmentar l’eficàcia a curt i llarg termini. Unes eines que es podran adaptar a cada família i a l’edat del menor i que es podria aplicar també, segons Batalla, a altres patologies com l’autisme, el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o la depressió. “També es poden utilitzar de forma preventiva, ja que com abans es comenci la teràpia, en la infància, és més probable prevenir un problema de salut mental en l’adolescència”, va remarcar.
De fet, va assegurar que sí que han augmentat els casos en els quals es detecten les conseqüències d’aquestes conductes disruptives en la infància ja en l’etapa adolescent o adulta. Segons Batalla, els beneficis d’aquesta teràpia repercuteixen no només a nivell familiar sinó també en la relació amb germans i a nivell educatiu. De fet, aquesta metodologia terapèutica es pot adaptar no només a les diferents edats i patologies, sinó també al model de les escoles.
Després d’aquesta formació, faran una supervisió en la teràpia amb les famílies durant un any, quan hauran de passar un examen per aconseguir l’acreditació.
Beca de Sanitat per impulsar la iniciativa i fer investigació
Aquesta iniciativa pionera en salut mental s’emmarca dins de les activitats de la Línia de Recerca en Psicopatia, liderada per la doctora Iolanda Batalla, organitzadora de la Jornada de Psicopatia, de caràcter bianual i única a nivell estatal. El projecte ha rebut el suport i reconeixement del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya i del ministeri de Sanitat, que ha concedit una beca específicament per impulsar aquesta formació i per poder fer investigació de la seua eficàcia al territori. Sobre això, els professionals lleidatans van destacar que el projecte, a més, situa Lleida al capdavant de la incorporació de noves metodologies terapèutiques en benefici de les famílies i de la societat. “El que volem també és expandir aquest tipus de tractament tant en intervenció com en prevenció, ja que, una vegada estiguem acreditats d’aquí a un any, podrem formar-ne d’altres en aquest àmbit”, va assenyalar Batalla.