EDUCACIÓ
Formació pionera en LGBTI+ a la Universitat de Lleida
La consellera Menor inaugura el postgrau, enfocat a l’Administració Pública
El postgrau en Polítiques LGBTI+ en la Gestió Pública va inaugurar ahir la quarta edició a la Universitat de Lleida de la mà de la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. La formació, pionera a l’Estat espanyol, compta enguany amb un total de vint-i-set estudiants matriculats que provenen de més d’una desena de comarques, majoritàriament referents de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI), persones proposades per entitats, professionals de diversos departaments de la Generalitat i agents del cos de Mossos d’Esquadra. El temari es distribueix en un total de 65 sessions tant virtuals com presencials –la primera estava prevista ahir a la tarda–.
El curs té l’objectiu de capacitar el personal de l’administració pública per impulsar polítiques d’igualtat i eliminar qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. “Respon a una necessitat social, ja que el coneixement, la formació, la sensibilització i la investigació de pràctiques transformadores són clau per lluitar contra la desigualtat”, va assegurar Özgür Günes Öztürk, coordinadora acadèmica i tècnica del postgrau.
Per la seua part, Menor va subratllar que “en un moment d’incerteses, la millor resposta és la formació, la professionalitat i l’excel·lència. Aquest postgrau és un pas endavant no només per a una carrera professional, sinó per a tota la societat: ens ajuda a construir una societat més justa, més lliure, més inclusiva i més igualitària”.
També va remarcar que la formació és un bon exemple de com la col·laboració entre el món acadèmic, les institucions i el teixit social pot donar lloc a polítiques públiques més sòlides i transformadores.
Una formació consolidada
La vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps, va valorar la continuïtat del projecte. “Estrenem la quarta edició i és motiu de satisfacció que continuem la lluita per aconseguir una societat més oberta i justa, amb la qual la UdL està compromesa”, va afirmar.
Si bé el postgrau va dirigit principalment a personal tècnic de la Generalitat i de les administracions locals que treballa en l’atenció i polítiques LGBTI+, també és obert a qualsevol persona interessada a adquirir coneixements en aquest camp.