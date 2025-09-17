CICLES
La identitat catalana viatja als EUA
‘Flavors of Catalonia’ trasllada la gastronomia i música del territori a Minnesota aquest cap de setmana. Amb concerts dels lleidatans Roger Mas i Meritxell Gené i la cuina de Sergi de Meià
La ciutat nord-americana de Saint Paul, capital de l’estat de Minnesota, es converteix aquesta setmana en un petit epicentre de la cultura, la música i la gastronomia catalanes gràcies a la iniciativa Flavors of Catalonia, impulsada pel cicle Perifèria Cultural. L’espai Dual Citizen Brewery, una cerveseria de la localitat nord-americana, acollirà dos jornades (aquest diumenge i dilluns vinent) en què el públic podrà participar en tastos i maridatges guiats, així com tallers interactius. Entre tots dos dies, hi ha prevista l’assistència d’unes 400 persones, que degustaran productes com el pa amb tomata, embotits, olis de Denominació d’Origen Protegida (DOP), vi, arrossos i crema catalana. A més, els menjars es combinaran amb productes locals de Minnesota que remataran en equip cuiners tant catalans com americans.
Al capdavant dels fogons hi haurà Sergi de Meià, president de la Fundació Coma de Meià i xef del Perifèria Cultural. “Portar Lleida i Catalunya al món és una responsabilitat i una il·lusió, és una de les terres més meravelloses que existeixen i, tanmateix, no és gaire coneguda”, va explicar ahir el xef català durant la presentació de la iniciativa a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. El xef compartirà cuina amb Sean Sherman (dels restaurants Indigenous Food Lab i Owamni), Karyn Tomlinson (de Myriel) i Ben Rients (de Lynette). “La cuina catalana és més que receptes: és memòria, terra i identitat. Portar-la a Minnesota significa crear un espai de trobada entre cultures, en què el menjar i la música es converteixen en un llenguatge universal d’hospitalitat i celebració”, va assegurar.
Pel que fa a la programació musical, estan previstos els concerts del cantautor de Solsona Roger Mas i la banda de rumba catalana Sabor de Gràcia, així com l’actuació de la lleidatana Meritxell Gené, que estrenarà un espectacle juntament amb el valencià Borja Penalba. Mas, que ha actuat a Nova York i Miami al llarg de la seua trajectòria, va assenyalar que “des de la meua experiència, els nord-americans solen estar oberts a rebre allò de fora, malgrat el moment polític en el qual vivim. Quan actuem pel món, el públic rep la nostra música amb curiositat i interès”.
Noves vies per exportar producte català malgrat els aranzels
“Volem reivindicar els ingredients catalans en un territori com els Estats Units, on la importació italiana i grega tenen molta influència”, va afirmar el xef Sergi de Meià. “I més en aquest moment tan complicat per als productors catalans, i fins i tot europeus, per culpa dels aranzels”, va apuntar. A través de Flavors of Catalonia –que coincideix amb la celebració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025–, el cicle Perifèria Cultural es posiciona com una eina de defensa cultural i comercial a través de la “recerca de noves vies per exportar els productes catalans, caracteritzats per la seua alta qualitat, als Estats Units”, assegura l’organització del certamen. D’aquesta manera, les jornades no només “celebraran les nostres tradicions culturals, sinó que també actuaran com una plataforma per superar les barreres aranzelàries i impulsar la internacionalització de la marca Catalunya”, apunta.