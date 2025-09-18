La Llei de Propietat Horitzontal ho confirma: instal·lar plaques solars col·lectives a la teua comunitat requereix aquestes condicions
Descobreix com instal·lar plaques a la teua comunitat pot disparar l’estalvi
La creixent popularitat de l’energia solar a Espanya ha provocat que molts propietaris s’interessin per instal·lar plaques fotovoltaiques en les seues comunitats de veïns. Tanmateix, aquest procés no està exempt de requisits legals, tècnics i administratius que s’han de complir rigorosament. La normativa actual, reflectida principalment en la Llei de Propietat Horitzontal, estableix un marc clar per als qui desitgen apostar per aquesta energia renovable en edificis compartits.
L’article 17 de l’esmentada llei marca el procediment per obtenir l’aprovació necessària en les juntes veïnals, un pas fonamental abans d’iniciar qualsevol projecte fotovoltaic. Depenent de l’ús que es vagi a donar a l’energia generada, els propietaris hauran d’aconseguir diferents majories: un terç dels vots favorables en alguns casos, o fins dos terços dels propietaris en altres supòsits. Aquesta diferenciació busca equilibrar l’interès individual amb el col·lectiu en espais compartits.
A més de l’aprovació veïnal, els interessats han de verificar que l’estructura de l’edifici compleix els requisits tècnics necessaris. El Codi Tècnic de l’Edificació exigeix que les estructures suportin fins 200 kg/m², mentre que el pes estimat dels panells solars és d’aproximadament 150 kg/m². Aquest marge garanteix la seguretat de la instal·lació a llarg termini.
Requisits legals per instal·lar plaques solars en comunitats de propietaris
La legislació espanyola ha evolucionat significativament en els últims anys per facilitar la transició cap a les energies renovables. El 2025, els propietaris que desitgin participar en un autoconsum compartit han de complir diversos requisits tècnics específics. Entre ells destaca la necessitat de tenir prou espai a la coberta i una orientació adequada que permeti aprofitar al màxim la radiació solar disponible.
Un aspecte fonamental que estableix la normativa és que la instal·lació ha d’estar connectada al mateix centre de transformació de baixa tensió. A més, existeix un límit de separació màxim de 500 metres respecte als habitatges que es beneficiaran de l’energia generada. Aquesta restricció tècnica busca optimitzar l’eficiència del sistema i reduir les pèrdues energètiques durant el transport de l’electricitat.
Un altre requisit obligatori és la firma d’un acord formal amb l’empresa distribuïdora elèctrica. En aquest document, tots els participants han de compartir els mateixos 14 dígits de la referència cadastral, una mesura implementada per evitar possibles fraus i delimitar clarament qui són els usuaris legítims de l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica.
Aspectes tècnics i documentació necessària per a projectes fotovoltaics
La qualitat tècnica de la instal·lació és un factor determinant per al seu èxit a llarg termini. Per això, la legislació vigent exigeix que el projecte sigui dissenyat per un professional qualificat i executat per empreses que comptin amb les acreditacions corresponents. Aquest requisit busca garantir tant la seguretat com l’eficiència del sistema fotovoltaic.
En funció de la potència de la instal·lació, la documentació requerida varia significativament. Per a sistemes que no superin els 10 kW, és suficient presentar una memòria tècnica detallada. Tanmateix, les instal·lacions de més potència necessiten un projecte complet que ha d’estar visat pel col·legi professional corresponent, la qual cosa suposa un nivell addicional de supervisió i garantia.
El professional responsable del projecte ha de proporcionar informació exhaustiva sobre diversos aspectes: terminis d’execució, costos detallats, pla de manteniment preventiu i, especialment important, les garanties ofertes. Els experts del sector recomanen que aquestes garanties tinguin una durada mínima de 25 anys, tant per als components físics de la instal·lació com per als nivells de producció energètica promesos.
Quina documentació ha de conservar la comunitat després de la instal·lació?
Una vegada completada la instal·lació, la comunitat de propietaris ha de conservar tota la documentació oficial relacionada amb el projecte. Això inclou certificats de qualitat dels components utilitzats, manuals d’ús i manteniment, permisos administratius obtinguts i butlletins elèctrics que acreditin la correcta execució de la instal·lació segons la normativa vigent.
Aquesta documentació no només té un valor legal, sinó també pràctic, ja que serà fonamental per realitzar futurs manteniments, resoldre possibles incidències o fins i tot per procedir a ampliacions del sistema si la comunitat ho decideix en el futur. A més, comptar amb aquests documents facilita l’accés a subvencions i ajuts públics destinats a fomentar l’autoconsum energètic.
Beneficis econòmics i mediambientals de l’autoconsum compartit
L’autoconsum compartit mitjançant plaques solars representa una inversió amb múltiples beneficis. En termes econòmics, pot suposar un estalvi significatiu a la factura elèctrica dels veïns participants, amb reduccions que oscil·len entre el 30% i el 70% segons les característiques de la instal·lació i els patrons de consum.
Des d’una perspectiva mediambiental, aquestes instal·lacions contribueixen decisivament a la reducció d’emissions de CO2. Un edifici mitjà amb autoconsum solar pot evitar l’emissió d’aproximadament 15 tones de CO2 anuals, equivalent a plantar més de 750 arbres cada any. Aquest impacte positiu s’alinea amb els objectius de descarbonització establerts per Espanya i la Unió Europea per a 2030.
A més, les comunitats amb instal·lacions fotovoltaiques experimenten un increment en el valor patrimonial dels seus immobles. Segons estudis recents del sector immobiliari, els edificis amb sistemes d’energia renovable augmenten el seu valor de mercat entre un 5% i un 10%, una revalorització que compensa àmpliament la inversió inicial realitzada.
Quins ajuts públics existeixen actualment per a instal·lacions fotovoltaiques?
El panorama d’ajuts públics per a la instal·lació de plaques solars el 2025 és especialment favorable. El govern espanyol, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), manté programes de subvencions que poden cobrir fins el 40% del cost total de la instal·lació en comunitats de propietaris.
Aquests ajuts es complementen amb beneficis fiscals significatius, com a reduccions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que poden assolir el 50% durant els primers cinc anys després de la instal·lació. Així mateix, molts ajuntaments ofereixen bonificacions en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de fins el 95% per a projectes d’energia solar.
Per accedir a aquests avantatges econòmics, és fonamental que la comunitat de propietaris compleixi rigorosament tots els requisits legals i tècnics esmentats anteriorment, i que disposi de la documentació completa del projecte fotovoltaic realitzat.