L’OCU adverteix de problemes de seguretat amb el fre de mà de sis models de Renault i un de Dacia
El fallo podria afectar 20.000 vehicles d’ambdues marques a Espanya
Renault ha informat el sistema d’alerta ràpida de productes perillosos no alimentaris de la Unió Europea (abans conegut com a Rapex) de problemes de seguretat relacionats amb el fre de mà en alguns dels seus models automàtics. El fallo detectat afecta als models automàtics Renault Austral, Captur, Espace, Rafale, Scenic i Symbioz, i els Dàcia Duster fabricats entre abril del 2024 i maig de 2025. Si es confirmés que tots els models citats compartissin aquest problema, sumarien més de 20.000 cotxes a Espanya, segons ha advertit l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
"En concret, la col·locació de la maneta de canvi en la posició P de Parking no sempre activa automàticament el fre de mà, el que deixaria al cotxe a compte del pendent del lloc on s’hagi estacionat. Una situació amb un risc alt d’accident si no s’hagués activat expressament el fre de mà", ha assenyalat OCU.
La DGT i la pròpia marca estan avisant els propietaris dels vehicles afectats, perquè portin els seus vehicles al taller per solucionar el fallo. OCU recorda que l’avaria s’haurà de reparar de forma totalment gratuïta i com més aviat millor. En qualsevol cas, recomana preguntar al servei d’atenció al client de Renault o Dacia si el seu vehicle està entre els afectats, especialment si es va adquirir de segona mà; en aquest cas és possible que el propietari no sigui a la base de dades de la marca.
Aquesta informació ha estat elaborada per un equip d’advocats, economistes, estadístics, enginyers, professionals de la salut i l’alimentació, editors i dissenyadors d’OCU que, en col·laboració amb altres organitzacions europees de consumidors i una xarxa de laboratoris independents, analitzen des de 1975 els principals productes i serveis de consum.