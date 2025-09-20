Confirmat per Hisenda: per a diners en efectiu cal presentar un formulari a partir d’aquesta quantitat
Les entitats bancàries estan obligades a notificar a l’Agència Tributària qualsevol operació que superi aquest límit o inclogui bitllets de 500 euros
En plena era de digitalització de les operacions bancàries a Espanya, l’ús de l’efectiu continua sent una opció per a molts ciutadans. No obstant, l’Agència Tributària ha establert controls més rigorosos per vigilar aquestes transaccions, especialment quan es tracta de quantitats elevades. Actualment, qualsevol moviment superior a 3.000 euros ha de ser declarat, detallant tant la procedència com la destinació d’aquests fons.
Les entitats bancàries tenen l’obligació legal de comunicar a Hisenda aquests moviments significatius. Aquest requisit forma part de l’estratègia per combatre possibles activitats relacionades amb el frau fiscal. Els controls no només afecten als ingressos o retirades que superin els 3.000 euros, sinó també aquelles operacions en què intervinguin bitllets de 500 euros, independentment de l’import total.
A més d’aquestes notificacions rutinàries, existeix un altre supòsit que requereix un procediment específic. Quan una persona transporta més de 100.000 euros en efectiu dins del territori nacional, la normativa exigeix presentar un formulari especial denominat S1. Aquesta declaració permet a l’Agència Tributària rastrejar l’origen d’aquests fons i verificar la seua legalitat.
Conseqüències dels patrons sospitosos en el maneig d’efectiu
La realització freqüent d’operacions amb grans quantitats d’efectiu pot despertar sospites entre les autoritats fiscals. Aquests patrons solen associar-se amb activitats potencialment fraudulentes o evasió fiscal, motiu pel qual l’Agència Tributària ha intensificat la seua vigilància en aquest àmbit durant 2025.
L’objectiu principal d’aquests controls és dificultar la circulació de grans sumes en efectiu que poguessin destinar-se a finalitats il·lícites. Entre les pràctiques que es pretenen evitar destaquen el blanqueig de capitals i diverses formes d’evasió fiscal, contribuint així a la protecció del sistema financer espanyol i garantint la seua transparència.