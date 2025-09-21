SEGRE

El ‘techno’ torna a la Seu Vella

Una nova edició de la festa Algoritmo esgotava entrades ahir

Més de mil persones van omplir ahir la Seu Vella a ritme de música electrònica. - JORDI ECHEVARRIA

La vetllada musical Algoritmo va celebrar ahir una nova edició a la Seu Vella de Lleida, inaugurant una altra temporada de festivals de música electrònica i consolidant-se com un dels esdeveniments d’aquest tipus més populars de la ciutat. Va vendre un total de 1.200 entrades, esgotant les localitats una vegada més des que va començar a la ciutat el maig del 2023. Al cartell d’artistes que van actuar ahir hi havia el DJ internacional Carlos Willengton, el duet Phun i el resident d’Algoritmo, SRXMAS. La música va fer vibrar els assistents durant tota la tarda, des de les 17.00 hores fins ben entrada la nit, i va tenir lloc al recinte exterior del conjunt monumental.

