CERTAMEN
El ‘techno’ torna a la Seu Vella
Una nova edició de la festa Algoritmo esgotava entrades ahir
La vetllada musical Algoritmo va celebrar ahir una nova edició a la Seu Vella de Lleida, inaugurant una altra temporada de festivals de música electrònica i consolidant-se com un dels esdeveniments d’aquest tipus més populars de la ciutat. Va vendre un total de 1.200 entrades, esgotant les localitats una vegada més des que va començar a la ciutat el maig del 2023. Al cartell d’artistes que van actuar ahir hi havia el DJ internacional Carlos Willengton, el duet Phun i el resident d’Algoritmo, SRXMAS. La música va fer vibrar els assistents durant tota la tarda, des de les 17.00 hores fins ben entrada la nit, i va tenir lloc al recinte exterior del conjunt monumental.