Confirmat per la DGT: la nova norma de circulació que entra en vigor a Espanya el 2026
Està establerta en la reforma del Reglament General de Circulació i no existia fins ara
Espanya implementarà una nova norma de circulació obligatòria a partir del 2026, que obligarà tots els conductors a formar un carril d’emergència quan es trobin en situacions d’embussos o retencions en les vies. Aquesta mesura, establerta en la recent reforma del Reglament General de Circulació, busca millorar els temps de resposta dels serveis d’emergència.
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha anunciat que aquesta normativa facilitarà el pas de vehicles prioritaris com ambulàncies, bombers o policia en situacions crítiques. L’objectiu principal és reduir els temps d’intervenció en emergències, la qual cosa podria resultar crucial per salvar vides. A menys d’un any per a la seua entrada en vigor, els conductors s’hauran de familiaritzar amb aquesta nova obligació.
El mecanisme conegut com a "efecte passadís" consisteix que els vehicles s’obrin cap als laterals de la calçada, creant un corredor central pel qual puguin circular els serveis d’emergència. Aquesta pràctica ja s’aplica amb èxit a diversos països europeus, demostrant la seua eficàcia per millorar la gestió de situacions crítiques a la carretera.
Sancions per incompliment
Encara que la DGT encara no ha especificat el règim sancionador exacte que s’aplicarà als qui incompleixin aquesta normativa, es preveu que s’estableixin multes econòmiques per garantir el seu compliment. Els experts en seguretat viària consideren fonamental que es realitzin campanyes informatives durant el 2025 per conscienciar els conductors sobre la importància d’aquesta mesura.
Adaptació a estàndards europeus
Amb aquesta reforma, Espanya s’alinea amb les polítiques de seguretat viària d’altres països de l’entorn europeu com Alemanya, Àustria o Suïssa, on fa anys que aquesta pràctica està implementada amb resultats positius. La mesura representa un avenç significatiu en l’homogeneïtzació de les normes de circulació a nivell europeu i en la millora de la seguretat a les nostres carreteres.