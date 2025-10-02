Gairebé 4.700 lleidatans, en llista d’espera per accedir al sistema de Dependència
D’aquests, 1.469 ja tenien la valoració de grau
Un total de 4.623 lleidatans estaven a l’espera del sistema de Dependència el mes de maig, segons les últimes dades publicades pel departament de Drets Socials i Inclusió. D’aquests, 1.469 ja tenien la valoració de grau i esperaven el PIA, el programa individual d’atenció que estableix els serveis i/o la prestació econòmica. En aquests casos, el temps mitjà de resolució a Lleida és de 75 dies.
Només al maig, es van resoldre 595 expedients a les comarques lleidatanes. A aquests s’han d’afegir els lleidatans que esperen ser avaluats per saber si poden accedir al sistema. A finals de maig, hi havia 3.154 valoracions pendents per part dels serveis de valoració de la dependència (Sevad). Als de Lleida tenien pendents 2.641 expedients, als de l’Alt Pirineu, 507, i a Aran, 6.
Sumant el temps mitjà d’espera per al PIA i el de la valoració, al pla supera els 6,5 mesos, al Pirineu (la quarta més alta de Catalunya) hi ha una espera superior als 8 mesos, i a Aran se situa per sobre dels 3 mesos. Mentrestant, el Parlament va avalar ahir la pròrroga d’un any més perquè les residències i els serveis de l’àmbit social puguin acreditar-se i tenir places públiques