ENTITATS
Ovelles Negres Solidàries, en vaga per falta de suport
Reclama una ajuda directa i local per emmagatzemar donacions. El consistori diu que no s’han presentat a la convocatòria
L’entitat sense ànim de lucre Ovelles Negres Solidàries de Lleida va iniciar dimecres una vaga indefinida per reclamar més suport institucional. La presidenta de l’entitat, Laura Perpiñà, va explicar ahir a SEGRE que han reclamat a la Paeria un ajut econòmic directe, ja que no tenen capacitat per poder presentar-se a la convocatòria de subvencions. Així mateix, han demanat a l’ajuntament un local on poder emmagatzemar els mobles que els donen, ja que al seu, al carrer Boqué, no hi ha més espai i, a més, no compten amb les condicions necessàries, ja que ni tan sols tenen aigua. Per això, han demanat una reunió amb l’alcalde i fins llavors han aturat la recollida i l’entrega de material a les famílies derivades des de serveis socials i altres entitats. Segons Perpiñà, el 80% de les derivacions procedeixen de la Paeria. Fins aquest estiu, han atès més de 3.000 persones amb l’entrega de material com roba, mobles, llibres o joguines.
Per la seua banda, el regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va assenyalar que han “avaluat diverses possibilitats” per a un nou local “viable”, tot i que encara no l’han trobat. Així mateix, va dir que l’entitat ha optat per no presentar-se a la convocatòria de subvencions. Després de reconèixer la seua tasca, va mantenir les “portes obertes” per parlar de la situació.