Un canvi en l'Estatut dels Treballadors revoluciona el mercat laboral: ara pots autoacomiadar-te i cobrar
La modificació de l'article 50 permet extingir contractes amb indemnització per endarreriments salarials no consecutius i amplia la protecció davant incompliments empresarials
Des de l'abril de 2025, la normativa laboral espanyola ha experimentat una transformació significativa que beneficia directament als treballadors que pateixen incompliments empresarials. La modificació de l'article 50 de l'Estatut dels Treballadors representa un avenç històric en reconèixer de manera més flexible el dret a l'autocomiadament indemnitzat, especialment en casos d'impagaments o endarreriments salarials persistents.
Aquesta reforma, que va entrar en vigor el 3 d'abril de 2025, flexibilitza notablement els requisits per accedir a aquest dret. Anteriorment, el treballador havia de demostrar l'impagament de tres nòmines consecutives i una paga extra per poder sol·licitar l'extinció del contracte amb dret a indemnització. Ara, només cal acreditar l'acumulació de tres nòmines endarrerides, sense necessitat que siguin consecutives, però sí completes.
A més a més, la nova legislació incorpora un criteri completament innovador: si es produeixen endarreriments en el pagament durant sis mesos, encara que no siguin continuats, el treballador pot acudir als tribunals per aconseguir l'extinció contractual amb tots els drets econòmics associats. Aquest canvi respon a una realitat laboral on moltes empreses juguen amb els terminis de pagament, generant inestabilitat econòmica i angoixa als seus empleats.
Context històric: l'evolució de l'autocomiadament a Espanya
L'autocomiadament, tècnicament conegut com a extinció del contracte per incompliment empresarial, no és un concepte nou a la legislació espanyola. No obstant això, fins ara les condicions per accedir-hi eren extremadament restrictives, cosa que provocava que molts treballadors preferissin dimitir sense drets o continuar en situacions laborals insostenibles abans que iniciar un procediment judicial d'incert resultat.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, durant el 2024 es van presentar més de 7.500 demandes d'extinció contractual per incompliment empresarial, però només un 42% van prosperar completament. Això reflecteix la dificultat que existia per acreditar els requisits exigits per la normativa anterior, especialment en relació amb la consecutivitat dels impagaments i la seva gravetat.
Cal destacar que aquesta modificació legislativa arriba després d'anys de reivindicacions per part dels sindicats i d'un intens debat parlamentari que va culminar amb l'aprovació de la reforma a finals de 2024. Els experts laboralistes coincideixen en què aquesta nova regulació equipara millor els drets dels treballadors amb les garanties necessàries per evitar abusos empresarials en un context econòmic encara marcat per la inestabilitat.
Com procedir: passos clau per a l'autocomiadament indemnitzat
Per beneficiar-se d'aquesta nova legislació, el procés continua sent judicial. El treballador ha d'interposar una demanda davant el Jutjat Social corresponent, acreditant la situació d'impagaments o endarreriments salarials segons els nous criteris. És imprescindible aportar proves documentals, com nòmines, extractes bancaris, reclamacions prèvies a l'empresa o qualsevol altra documentació que demostri els incompliments.
«Aquesta reforma elimina la necessitat que els impagaments siguin consecutius, la qual cosa facilita enormement la prova», explica Marta Puigdemont, advocada especialitzada en dret laboral. «Ara, un treballador que ha patit tres nòmines endarrerides durant l'últim any, o endarreriments constants durant sis mesos, té una base legal sòlida per sol·licitar l'extinció indemnitzada del seu contracte».
L'extinció del contracte per aquesta via garanteix una indemnització equivalent a la d'un acomiadament improcedent (33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats) i, a més, el dret a percebre la prestació d'atur. Aquest últim aspecte resulta fonamental, ja que permet al treballador mantenir uns ingressos mentre cerca una nova feina, evitant així l'habitual disjuntiva entre aguantar condicions laborals inacceptables o dimitir sense cap tipus de protecció econòmica.
El termini per interposar la demanda és d'un any des que es produeixen els impagaments o endarreriments, tot i que els experts recomanen no esgotar aquest període i actuar tan aviat com es compleixi algun dels supòsits establerts a la nova normativa. Un cop presentada la demanda, el temps mitjà de resolució oscil·la entre quatre i sis mesos, depenent de la càrrega de treball dels jutjats.
Altres causes d'extinció indemnitzada contemplades
Tot i que els impagaments i endarreriments salarials constitueixen la causa més habitual d'autocomiadament, la reforma també ha reforçat altres supòsits que permeten aquesta via. Entre ells destaquen les modificacions substancials de les condicions de treball que menyscabin la dignitat del treballador, l'assetjament laboral o sexual, i els incompliments greus d'altres obligacions contractuals per part de l'empresa.
La normativa també preveu situacions especials per a col·lectius vulnerables, com treballadores embarassades o persones amb discapacitat, establint mesures de protecció reforçada davant possibles discriminacions o assetjaments que puguin derivar en una extinció contractual.
Aquest conjunt de modificacions representa un pas endavant decisiu en la protecció dels drets laborals a Espanya, adaptant la legislació a una realitat social i econòmica on la precarietat i l'incompliment de les obligacions empresarials continuen sent problemes estructurals. La nova regulació no només facilita l'autocomiadament en situacions injustes, sinó que també hauria d'actuar com a mesura preventiva, incentivant les empreses a complir puntualment amb les seves obligacions salarials per evitar les conseqüències econòmiques d'una possible allau de demandes.