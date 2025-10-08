Més de la meitat dels treballadors de Guissona són estrangers de renda baixa o mitjana: consulta les dades de Catalunya
Un 52,3% dels treballadors del poble de la Segarra és estranger de renda baixa o mitjana. Montornés, en canvi, no en té cap
L'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) ha publicat, com cada any, el seu índex socioeconòmic territorial, amb dades molt rellevants sobre la població de cada un dels municipis de Catalunya. Entre les dades recollides pels experts, hi ha el percentatge de població ocupada, el de treballadors de baixa qualificació, el de la població d'estudis baixos, el de la població jove sense estudis postobligatoris, el dels estrangers de països de renda baixa o mitjana i la xifra mitjana de la renda per persona a cada municipi.
L'estadística dels estrangers de renda baixa o mitjana l'encapçala un poble de la Segarra: Guissona, amb més de la meitat de treballadors d'aquest tipus. En concret, un 52,3% dels habitants que cotitzen a Guissona són estrangers de renda baixa o mitjana. La Portella, al Segrià, és el segon a la llista, amb un 37,5%, i Salt, al Gironès, és el tercer a la llista amb un 37,1%.
Per altra banda, i en contraposició amb Guissona, un altre poble de la Segarra no en té cap. És Montornés de Segarra, amb un 0% d'estrangers de renda baixa o mitjana. I així fins a 23 municipis catalans, entre els quals Cava, a l'Alt Urgell, o Bausen, a la Vall d'Aran.