Soses, el poble amb més treballadors de baixa qualificació de Catalunya
El poble del Segrià té un 39,1% de treballadors de baixa qualificació. A l'altra banda, Matadepera (Vallès Occidental) en té només un 3%
L'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) ha publicat, com cada any, el seu índex socioeconòmic territorial, amb dades molt rellevants sobre la població de cada un dels municipis de Catalunya. Entre les dades recollides pels experts, hi ha el percentatge de població ocupada, el de treballadors de baixa qualificació, el de la població d'estudis baixos, el de la població jove sense estudis postobligatoris, el dels estrangers de països de renda baixa o mitjana i la xifra mitjana de la renda per persona a cada municipi.
Els treballadors de baixa qualificació, el percentatge de població d'alta a la Seguretat social que cotitza al grup 10, és a dir, que són peons. En aquesta categoria, el poble de Catalunya que menys ben parat en queda és de la província de Lleida. En concret, Soses, al Segrià, que gairebé arriba al 40% de la seva població emmarcada dins d'aquesta categoria amb un 39,1%. El segon poble ja és Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, amb un 35,2%.
A l'altra cara de la moneda, hi ha Matadepera. El municipi del Vallès Occidental, sempre a la llista dels municipis amb els habitants que més cobren a Catalunya, té només un 3% dels seus treballadors considerats de baixa qualificació. El municipi de Lleida amb les xifres més baixes és Naut Aran, a la Vall d'Aran, amb només un 6%.