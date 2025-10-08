Un poble de les Garrigues, el que té més població sense estudis de tot Catalunya
Bovera, amb 240 habitants, és el municipi de Catalunya amb més població que no arriba a tenir estudis de secundària, amb un 41,2%. En canvi, Gislclareny, un municipi de 30 habitants del Bergadà, no té cap habitant sense l'educació secundària aprovada
L'IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) ha publicat, com cada any, el seu índex socioeconòmic territorial, amb dades molt rellevants sobre la població de cada un dels municipis de Catalunya. Entre les dades recollides pels experts, hi ha el percentatge de població ocupada, el de treballadors de baixa qualificació, el de la població d'estudis baixos, el de la població jove sense estudis postobligatoris, el dels estrangers de països de renda baixa o mitjana i la xifra mitjana de la renda per persona a cada municipi.
En el cas de la població amb estudis baixos, és a dir, el percentatge de població de 20 anys o més que és analfabeta o que, com a molt, té estudis de primària, un poble de Lleida és el primer del rànquing. Es tracta de Bovera, a les Garrigues. Aquest poble de poc més de 200 habitants té un 41,2% de població sense els estudis de secundària, la xifra més alta de tota Catalunya. La Fatarella, a la Terra Alta, i amb una població de més de 800 persones, segueix a Bovera, però molt per sota, amb 10 punts menys: té un 31,2%.
Per la seua banda, Gisclareny, al Berguedà, és un petit poble de 30 habitants que no té a cap persona sense els estudis de la secundària aprovats. El poble lleidatà amb més habitants amb estudis de secundària és Prats i Sansor, a la Baixa Cerdanya. Amb gairebé 250 habitants, aquest poble només té un 4,1% de la població amb estudis baixos, i es situa a la posició 22 del rànquing català.