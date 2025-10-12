POLÍTICA
3.700 persones a la manifestació del 12-O de Barcelona amb crits contra Sánchez i l'independentisme
El manifest denuncia que Espanya s'ha convertit en "ostatge de set vots separatistes" i ha lloat Maria Corina Machado, Nobel de la Pau
|Barcelona| Unes 3.700 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, han sortit als carrers de Barcelona aquest diumenge amb motiu del Dia de la Hispanitat, celebrat avui 12 d'octubre. La manifestació ha estat convocada per Catalunya Suma i Espanya i Catalans, amb el recolzament del Partido Popular, Vox, Ciutadans, Societat Civil Catalana i la fundació DENAES, entre altres entitats.
El manifest s'ha llegit a la plaça Catalunya, després de recòrrer el passeig de Gràcia. El text denuncia que el govern de Pedro Sánchez ha transformat Espanya en "ostatge de set vots separatistes", i també s'ha lloat la figura de l'opositora veneçolana Maria Corina Machado, a qui aquest divendres se li va otorgar el Premi Nobel de la Pau. També s'han escoltat crits en contra del govern espanyol i els independentistes.
La marxa ha tingut un ambient festiu, acompanyada de danses folklòriques de l'Amèrica Llatina. De fet, aquest col·lectiu correspon a 2.500 dels assistents, en comparació als 1.200 manifestants, segons la Guàrdia Urbana.
A la convocatòria hi han estat presents dirigents de partits constitucionalistes, com el líder del PPC, Alejandro Fernández, o el president de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, a més de diputats al Parlament i regidors a l'Ajuntament. Els manifestants darrere la capçalera de Vox també han cridat "Pedro Sánchez fill de puta", "Puigdemont a la presó" o "Espanya cristiana i no musulmana".
De manera marginal, s'hi ha pogut veure alguna simbologia preconstitucional, com ara banderes franquistes i falangistes o un cartell amb el rostre de Franco, que l'organització ha intentat expulsar de la marxa sense èxit. També hi ha hagut petits incidents quan manifestants de l'organització Tabàrnia han intentat situar-se davant la capçalera principal.
Les diferents intervencions
En l'acte de clausura a la plaça Catalunya, el portaveu de les entitats organitzadores, Javier Megino, ha defensat que "avui és el veritable dia nacional dels catalans", i ha celebrat que "Barcelona s'hagi convertit en la capital de la hispanitat".
Hi ha hagut altres intervencions, com la d'Amalio de Marichalar (De español a español por la Constitución), que ha denunciat que Sánchez "actua en mode cop d'estat d'última generació", i l'ha acusat de pactar "amb un pròfug de la justícia" i "amb qui porta llistes electorals ensangonades".
El manifest de les entitats convocants denuncia que "el PSOE, amb Pedro Sánchez al capdavant, ha decidit que Espanya es converteixi en ostatge de set vots separatistes i admet que el xantatge val més que la igualtat dels espanyols". El manifest continua amb "No podem ni volem acceptar que Espanya està a mercè de qui l'odien. No podem ni volem acceptar que es regalin privilegis a qui es burla de les nostres lleis i de la nostra democràcia". I conclou: "No podem ni volem resignar-nos a veure com es negocia amb qui intenten donar un cop contra la nació".