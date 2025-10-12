PEDERÀSTIA
Abusos a l’Església sense reparació
El catedràtic de la UdL Josep Maria Tamarit afirma que les institucions encara no han assumit les propostes del defensor del poble. “No es compleix amb els drets de les víctimes”
El catedràtic de Dret Penal a la UdL i la UOC Josep Maria Tamarit va denunciar ahir que les institucions públiques encara no han adoptat cap de les mesures proposades pel defensor del poble en l’atenció de les víctimes d’abusos sexuals a l’Església i que la reparació econòmica “encara és una assignatura pendent”. Així ho va dir durant una conferència a l’Ateneu Cooperatiu La Baula de Lleida, en el marc del seu cicle Abusos sexuals i reproductius. Tamarit, que va formar part de la comissió que va elaborar l’informe del Defensor del Poble, va assegurar que dos anys després encara no s’han adoptat les propostes que es van fer als poders públics per “complir amb les necessitats i els drets de les víctimes”, que, va destacar, moltes continuen arrossegant conseqüències greus com problemes de salut mental i física. “S’han fet esforços en l’àmbit de la prevenció, perquè no tornin a passar casos futurs, però no s’ha reparat les víctimes ni de forma moral ni econòmica”, va concloure. Per a Tamarit, el principal responsable d’aquesta reparació ha de ser l’Església catòlica però va defensar que l’Estat també hi té responsabilitat.
Sobre les indemnitzacions que ha pagat fins a la data l’Església, va recollir que hi ha crítiques per part de les víctimes al considerar que són insuficients.
Entre les mesures que va proposar el defensor del poble, Tamarit va recordar la de crear un òrgan especial que pugui resoldre les peticions dels afectats i que es puguin traduir en procediments de justícia restaurativa o en reparació econòmica. “aquestes persones han patit un impacte en la seua vida, que en molts casos encara arrosseguen, per la qual cosa han de ser reparades i comptar amb el suport psicològic que no han tingut fins ara”, va assegurar. El cicle continuarà dissabte vinent amb una nova xarrada sobre nadons robats.
D’altra banda, dos testimonis han denunciat el bisbe d’Osca i Jaca, Pedro Aguado, per encobrir durant 9 anys un escolapi pederasta a Mèxic. Segons va publicar El País, Aguado, sent superior de l’orde, va ser informat el 2010 d’abusos sexuals del religiós, però no va fer res fins al 2019, quan la mare de la víctima va contactar amb ell. les Escoles Pies van avalar la tasca d’Aguado.
L’informe va incloure quinze víctimes a les tres diòcesis lleidatanes
L’informe sobre abusos sexuals a l’Església elaborat pel defensor del poble, publicat el 2023, va reunir els testimonis de 487 víctimes. Una actualització publicada l’any passat va elevar la xifra de testimonis a les 674. Segons l’estudi, les diòcesis de Lleida, Solsona i l’Urgell van notificar 15 casos, tots menors d’edat (5 a Lleida, 8 a Solsona i 2 a l’Urgell), i es van aportar dades de sis agressors, tots ells sacerdots, per fets presumptament comesos en les dècades de 1960 a 1979, 1980 a 1999 i del 2000 al 2023. En un annex, fins i tot detalla alguns dels llocs on van ocórrer aquests abusos. En els casos coneguts a les comarques lleidatanes, es van donar en domicilis particulars, centres educatius i instal·lacions parroquials. L’informe també va destacar que les diòcesis lleidatanes van col·laborar i van aportar dades molt concretes i completes i que compten amb oficines d’atenció a les víctimes.