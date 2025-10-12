JUDICIS
Concentració als Jutjats de Lleida en rebuig a la sentència de l'acusat per violar la seua filla
Dones Lleida, les organitzadores de l'acció, denuncien una justícia "patriarcal que perpetua la impunitat"
Una vintena de persones s'han concentrat aquest diumenge al matí davant les portes dels Jutjats de Lleida. Les organitzadores, Dones Lleida, denuncien la decisió judicial de deixar en llibertat provisional l'home acusat de violar a la seua filla al carrer davant d'un altre fill de 8 anys, ara fa una setmana.
L'associació denuncia una "justícia patriarcal que perpetua una cultura d'impunitat i que no protegeix a les víctimes", en declaracions d'Elena Farré, una de les membres. També acusa la justícia de "directament responsable" de la decisió.
L'home es troba en llibertat amb càrrecs després de que la sentència per trencar l'ordre d'allunyament, que correspon a 4 mesos de presó, quedés suspesa amb la condició de que l'acusat no tornés a delinquir durant dos anys. La jutgessa va valorar que l'home no té antecedents per trencament de condemna, tot i que la Fiscalia es va oposar "expressament" a aquesta decisió de suspensió.
Ferre també ha proclamat que "una justícia que no protegeix a les dones per igual no és justícia, és un poder arbitrari disfressat de legalitat", i ha manifestat que no es quedaran "de braços plegats" davant de "sentències indignes, condemnes insuficients o ordres d'allunyament que no funcionen".
A part de l'acció d'aquest diumenge al matí, dimarts vinent dia 14 l'associació Feministes de Catalunya ha convocat una concentració a la plaça Sant Joan de Lleida a les 19:45 hores, sota el lema 'Prou violència impunitat'.
La sentència
Ara s'està a l'espera que l'Audiència de Lleida resolgui els recursos de Fiscalia. El ministeri públic ha recorregut en apel·lació la decisió del jutjat de deixar en llibertat l'home i ha sol·licitat el seu ingrés provisional a presó comunicada i sense fiança. Així mateix, també ha recorregut la suspensió de la pena de 4 mesos de presó per trencament de condemna. Per aquests casos, Fiscalia al·lega que hi ha risc de fugida de l'home, de reiteració delictiva i d'un possible accés a la noia perquè canviï la seva declaració sobre els fets.
D'altra banda, Fiscalia també ha presentat un tercer recurs d'apel·lació perquè l'Audiència revisi la decisió del jutjat de denegar l'entrada a presó de l'investigat, després que la seva dona denunciés davant els Mossos d'Esquadra que havia estat víctima de presumptes maltractaments per part de l'home.
Què va passar?
Els fets van passar la matinada del passat dissabte, ara fa una setmana, a l'exterior de la Llotja de Lleida. Una patrulla de la Guàrdia Urbana va veure que hi havia un home mantenint relacions sexuals amb una dona i quan els van identificar van veure que eren pare i filla. La jove també va explicar als agents que el seu pare l'estava forçant i, segons l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, la noia també va declarar que el seu progenitor ja havia abusat d'ella en altres ocasions. Al lloc dels fets també hi havia un nen de 8 anys, fill del detingut i germà de la víctima.
Després de passar a disposició judicial aquest dilluns, el jutjat de violència sobre la dona va deixar l'home en llibertat amb càrrecs amb la prohibició d'acostar-se a la víctima a una distància inferior a 200 metres. Cap de les parts, ni Fiscalia, ni acusació particular, va demanar a la jutgessa l'ingrés a presó de l'home pel suposat delicte de violació. Fonts del ministeri públic han detallat a l'ACN que en aquell primer moment no es va apreciar que hi hagués risc de fugida perquè l'investigat té feina al país i es considerava que l'ordre d'allunyament reduïa el risc de reiteració delictiva.
Tot i això, l'individu va trencar l'ordre d'allunyament l'endemà de la seva posada en llibertat per haver anat a la casa on hi havia la jove. Així, els agents van tornar a detenir el presumpte agressor i després d'un judici ràpid, es va dictar la sentència de 4 mesos de presó, que va quedar suspesa. A tot això, la dona de l'investigat va denunciar-lo aquest dimarts davant els Mossos d'Esquadra per presumptes maltractaments.
Mesures cautelars
Segons va informar dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), continuen vigents les mesures cautelars d'allunyament a una distància mínima de 200 metres i la prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol via per la causa oberta per un delicte contra la llibertat sexual. D'aquesta manera, en cas que l'home torni a trencar aquesta mesura cautelar la jutgessa pot ordenar el seu ingrés immediat a la presó.