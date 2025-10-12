Els autònoms que treballen des de casa podran desgravar part del lloguer al seu IRPF
La Direcció General de Tributs ha aclarit recentment que els autònoms que desenvolupen la seva activitat professional des del domicili habitual i resideixen en un pis de lloguer podran deduir-se una part proporcional de la renda corresponent a l’espai utilitzat exclusivament com a oficina o despatx.
Aquesta mesura, sorgida arran d’una consulta presentada per una advocada que destina prop del 30% del seu habitatge a la feina, suposa un canvi rellevant en la interpretació fiscal d’aquest tipus de despeses. Fins ara, la deducció per lloguer en activitats econòmiques resultava més limitada o subjecta a criteris restrictius per part d’Hisenda.
Per aplicar la deducció, el despatx o espai laboral ha d’estar clarament separat de la resta de la llar i reflectit de manera precisa en la comptabilitat de l’autònom. També cal conservar tota la documentació i factures corresponents per justificar l’ús professional davant possibles inspeccions.
Aquesta resolució ofereix un alleujament fiscal per a milers de professionals per compte propi que treballen des de casa, un col·lectiu cada vegada més nombrós arran de l’impuls del teletreball dels darrers anys. Els experts recomanen, tanmateix, assessorar-se abans d’aplicar aquesta deducció per garantir el compliment correcte dels requisits establerts per Hisenda.