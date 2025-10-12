REIVINDICACIONS
El Jovent Republicà desplega una estelada gegant a la Seu Vella en rebuig a la celebració del 12-O
L'acció, que enguany celebra el seu 20è aniversari, també ha comptat amb una Llangonissada contra la Hispanitat
El Jovent Republicà (JR) de Ponent ha desplegat aquest diumenge al matí una estelada gegant a la façana de la Seu Vella de Lleida en rebuig a la celebració del 12 d'octubre. L'acció ha comptat amb una vintena de membres de l'organització i és el 20é any consecutiu que es coordina amb la voluntat "d'acabar amb l'opressió que exerceix l'Estat espanyol sobre el poble català", segons un comunicat de l'entitat.
L'organització afirma que refusa la celebració "d'un genocidi que va comportar més de 90 milions de morts dels pobles precolombins en mans de les tropes espanyoles". La portaveu regional de Ponent del Jovent Republicà, Clàudia Lara, també destaca el rebuig "a tot el que significa Espanya" i que l'entitat té clar el seu objectiu: "lluitar per la independència dels Països Catalans".
Enguany, en motiu del 20è aniversari, també s'ha celebrat la primera edició de la Llangonissada contra la Hispanitat al Convent de Santa Clara de Lleida, que ha reunit una quarantena de persones. S'ha programat un acte amb la intervenció del vicesecretari general d'Estratègia d'Esquerra Republicana, Joan Plana; el portaveu nacional del Jovent Republicà, Marc Martínez; i la portaveu regional de Ponent del JR, Clàudia Lara. Posteriorment, s'ha celebrat un dinar popular.