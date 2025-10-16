DIÒCESI
Daniel Palau, responsable de comunicació dels bisbes
El bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha estat designat nou delegat del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (Simcos), l’òrgan creat amb l’objectiu de coordinar les delegacions diocesanes de mitjans de comunicació. Els prelats de la Conferència Episcopal Tarraconense van prendre la decisió dilluns, de manera que Palau agafa el relleu de l’anterior bisbe de Lleida, Salvador Giménez, qui va cessar en aquesta responsabilitat després de renunciar el càrrec per edat.