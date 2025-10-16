Un veí de Rosselló, investigat per atropellar i matar una vaqueta amb un quad a Valladolid
La Guàrdia Civil ha obert diligències contra un home de 39 anys per atropellar mortalment una vaqueta durant un 'encierro' a Bolaños de Campos
La Guàrdia Civil de Valladolid investiga un resident de Rosselló (Segrià), de 39 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra els animals després d'atropellar mortalment una vaqueta amb el seu quad durant un 'encierro' celebrat a Bolaños de Campos (Valladolid) aquest octubre. L'incident va provocar la mort instantània de l'animal en un esdeveniment festiu que ha acabat amb diligències judicials obertes contra el conductor.
Els fets van tenir lloc el 3 d'octubre durant la festa popular coneguda com 'Encierro de Campo'. Segons han confirmat fonts oficials, una de les vaquetes va sortir del recinte improvisat format pels vehicles dels participants. Va ser en aquest moment quan el conductor del quad, veí de la localitat lleidatana, va envestir l'animal causant-li la mort immediata. Tot i que l'home va intentar fugir del lloc, diversos veïns el van identificar ràpidament com el responsable de l'atropellament, fet que ha permès a les autoritats iniciar la investigació corresponent.
Les denúncies presentades per l'alcalde de Bolaños de Campos i el ramader organitzador de l'esdeveniment han estat determinants per a l'obertura del cas. A més, les autoritats han constatat que el vehicle implicat tenia la ITV caducada en el moment dels fets, la qual cosa podria comportar sancions addicionals. La Guàrdia Civil ha traslladat les diligències instruïdes tant al Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Valladolid com a la Fiscalia de l'Audiència Provincial.
L'investigat s'enfronta a penes que podrien oscil·lar entre els 6 i els 18 mesos de presó o, alternativament, multes d'entre 18 i 24 mesos per un presumpte delicte contra els animals.