EQUIPAMENTS
La nova casa del periodisme
El Col·legi de Periodistes va estrenar ahir la nova seu a Lleida i va presentar el seu espai de coworking. Amb un cicle de xarrades entre professionals
El Col·legi de Periodistes va inaugurar ahir oficialment la nova seu de la demarcació de Lleida. Situada als baixos del número 2 del carrer Comerç, ofereix un espai de coworking per a aquells professionals, corresponsals o freelance que no disposen d’un espai físic a la capital i necessiten un lloc on poder escriure i enviar cròniques, així com fer reunions o altres menesters. El local és propietat de la diputació de Lleida i el condicionament és fruit d’un treball que s’ha prolongat durant els últims anys, després d’un acord entre la junta del col·legi i la presidència de la corporació. La seu ja fa dos mesos que està funcionament i ha acollit rodes de premsa, taules redones i formacions.
L’acte va comptar amb l’assistència de diversos periodistes de la demarcació i de representants polítics. La presidenta de la delegació lleidatana del col·legi, Laura Alcalde, va repassar les activitats previstes pròximament, com la 10a edició del Dia Mundial de la Ràdio Memorial Josep Lluís Cadena al febrer o el Simposi per la Llibertat de Premsa. Així mateix, ahir va arrancar un cicle de xarrades entre professionals. La primera cita, sobre periodisme d’investigació, va estar conduïda per Albert Guerrero, de SEGRE, i va tenir com a convidat Albert Llimós, del diari Ara.
L’exdegana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, va parlar en nom de l’actual degà –que no va poder assistir a l’acte– i va explicar que, amb l’estrena del local, es renova el compromís de continuar fent del periodisme una “eina de servei públic, democràcia i cohesió social”. La primera delegació de Lleida del Col·legi de Periodistes es va inaugurar el 1989.