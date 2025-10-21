Què implicaria quedar-nos amb l'horari d'estiu per sempre?
Menys Sol pel matí però més tarda durant l'hivern
El Govern espanyol ha demanat aquests dies, on s'apropa el canvi d'horari, que es deixi de canviar l'hora a la Unió Europea com s'ha fet fins ara. La proposta és deixar un horari fix perquè, segons els experts, canviar d'hora acaba sent perjudicial per la salut. La proposta, que ara està a mans de la direcció de la Unió Europea, podria tirar endavant, així que ens hem preguntat: què passaria a Lleida si es mantingués sempre l'horari d'estiu?
Més Sol a la tarda, però menys pel matí
Durant l'estiu, l'Horari Central Europeu (CET) és el UTC+2. Aquest horari permet que al Solstici d'estiu, el 21 de juny, el dia amb més Sol de l'any, ben a prop de Sant Joan, el Sol surti a les 06:23 a Lleida, i a les 21:35 es pongui per l'horitzó. Amb el pas del temps, el Sol surt cada cop més tard i es pon més d'hora. L'últim dia d'estiu (el 21 de setembre), per exemple, el Sol surt a les 07:44 i se'n va a les 19:56 del vespre.
Si deixéssim aquest horari durant l'hivern, però, notaríem el canvi perquè el Sol sortiria molt tard. El dia de Nadal, per exemple, el Sol sortiria a les 09:22 del matí i marxaria a les 18:32. A Galícia, a l'altra punta de la península ibèrica, el cas encara seria més complicat. Allà el Sol sortiria a les 10:06 del matí i es pondria passades les 18 de la tarda.
Els experts recomanen l'horari d'hivern
La Societat Espanyola del Son recomana mantenir l'horari d'hivern durant tot l'any per promoure un ritme biològic més estable. En un comunicat publicat aquest dilluns, l'entitat argumenta que aquest horari afavoreix el rendiment intel·lectual i ajuda a reduir l'aparició de malalties, a més de permetre una major sincronització entre la sortida del sol i l'inici de la jornada laboral i escolar.
Els especialistes destaquen que l'horari d'hivern propicia una major exposició a la llum solar durant la jornada, fet que contribueix positivament a la salut general de la població.
L'adopció d'un horari únic durant tot l'any podria suposar millores significatives per a la salut pública segons els experts. La Societat Espanyola del Son insisteix que l'estabilitat horària contribueix a un millor descans i, per tant, a un increment del benestar general de la població. Aquesta proposta arriba en un moment de debat sobre l'efectivitat i la necessitat de mantenir els canvis horaris estacionals a Espanya i a Europa.