A quina hora sortirà el Sol a Lleida a partir del diumenge, després del canvi d'hora?
El canvi d'hora que viurem aquest diumenge canviarà la sortida i la posta de Sol
El canvi d'hora d'aquest diumenge, on a les 3 de la matinada seran les 2, canviarà la rutina de molts lleidatans. En aquest article repassem quines seran les hores de Sol a partir de la setmana que ve.
Fins ara, el Sol sortia a les 08:21 i es ponia a les 19:01. A partir d'ara, en canvi, l'horari es s'endarrereix una hora: el 26 d'octubre, el Sol sortirà a les 07:22 i es podrà a les 18:00 a Lleida ciutat.
En altres municipis de Lleida l'horari també canviarà. Per posar alguns exemples: a Sort el Sol sortirà a les 07:21 i es pondrà a les 17:57; a Cervera, el Sol sortirà a les 07:20 i es pondrà a les 17:57 i a Vielha, sortirà a les 07:23 i es pondrà a les 17:57.