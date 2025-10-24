SEGRE

Detingut l’home que va apunyalar i li va robar el mòbil a un altre a la Bordeta

Els fets, que van passar el 8 d'octubre, han passat un procés d'investigació i ara els Mossos han detingut al presumpte responsable, que era multireincident

El carrer Hostal de la Bordeta de Lleida a prop de les piscines municipals.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous a la tarda l'home que el passat 8 d'octubre va apunyalar-ne un altre al barri de la Bordeta de Lleida. L'home detingut, de 27 anys, té més de trenta antecedents.

Tot va passar al carrer Hostal de la Bordeta, quan, al voltant de les 18:30, un home que anava amb patinet elèctric va ser detingut per uns homes. Un d'ells el va amenaçar amb una arma blanca i, després de fer-li un cop al cap, li va treure el patinet.

La víctima del robatori va agafar una bicicleta d'un amic i va perseguir al lladre per recuperar el patinet. A pocs metres el va interceptar i, quan li va demanar que li tornés el patinet, l'agressor li va apunyalar el braç amb un ganivet i li va treure el telèfon mòbil.

Ara el presumpte responsable dels fets passarà a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

